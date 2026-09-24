Hukukçular Derneği\'nden adli yıl buluşması: Mesleğin geleceği ve güncel sorunlar ele alındı

Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılışı ve Üye Buluşması, İstanbul'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda avukatlık mesleğinin güncel sorunlarından genç hukukçulara yönelik projelere, “Terörsüz Türkiye” sürecinde hukukçuların rolünden toplumsal barışa kadar birçok başlık değerlendirildi.

“Hukukun, Mesleğimizin ve Türkiye'nin Geleceğini Konuşuyoruz” temasıyla düzenlenen programa çok sayıda hukukçu ve dernek üyesi katıldı. Derneğin resmi hesabındaki paylaşıma göre program, Hukukçular Derneği Başkanı Av. Mehmet Melih Gülseren'in selamlama konuşmasıyla başladı.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARI ELE ALINDI

“Birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte güçlenmek için” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada avukatlık mesleğinin güncel sorunları, mesleki itibarın güçlendirilmesi ve ekonomik zorluklara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Derneğin yeni dönem hedefleri, üyelik süreçleri, genç hukukçulara yönelik projeler ve ortak çalışma alanları da katılımcılarla paylaşıldı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ DE KONUŞULDU

Programda “Terörsüz Türkiye” sürecinde hukukçuların üstlenebileceği roller de ele alındı. Hukukun ve hukukçuların toplumsal barışın tesisindeki rolü üzerine değerlendirmeler yapılırken, katılımcılar görüşlerini paylaştı.

ÇOK SAYIDA HUKUKÇU KATILDI

Programa Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı da katıldı. Derneğin resmi paylaşımına göre önceki dönem genel başkanlarından Av. Necati Ceylan, Av. Hüsnü Tuna, Av. Cavit Tatlı ve Av. Ahmet Yılmaz da buluşmada yer aldı.

Program, üyelerin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.