Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

13.05.2022 19:32
Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurda hırsızlığı yaparken polisi görünce kaçmaya başlayan ve kaza yapınca yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurda hırsızlığı yaparken polisi görünce kaçmaya başlayan ve kaza yapınca yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Oto Sanayi Sitesi'nde arka arkaya hırsızlık olaylarının yaşandığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgeyi gözlem altına alan ekipler, dün gece sanayi sitesindeki hurdalıklarda şüpheli 2 kişinin olduğunu fark etti. Polis ekiplerini fark eden 2 şüpheli, olay yerine geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kaza yapan hırsızlık şüphelileri polis ekipleri tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı. Gözaltına alınan Y.G. ve S.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BOLU

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Hırsızlık, Hisarcık, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hurda çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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