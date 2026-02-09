Hürriyet Munanoğlu Sabiha Gökçen'de - Son Dakika
Hürriyet Munanoğlu Sabiha Gökçen'de

09.02.2026 11:33
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın pilotların motivasyonu artırıldı. Munanoğlu, ilham verici bir konuşma yaptı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nın gelenekselleşen 'Sabiha Gökçen'in İzinde' motivasyon serisinin üçüncü buluşması, Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu Hürriyet Munanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Havalimanı terminal binasında düzenlenen ve havalimanı ekosistemindeki kamu kurumları, iş ortakları ve paydaş kurumların kadın yöneticilerini bir araya getiren 'Sabiha Gökçen'in İzinde' serisinin son konuğu, efsanevi pilot Emekli Yarbay Hürriyet Munanoğlu oldu. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ISG Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Aslıhan Güven, global raporlara göre havacılık genelinde kadın temsiline dair güncel verileri paylaşarak bu alandaki öncü rolünü vurguladı.

'BİZİM GÖREVİMİZ BU EŞSİZ VİZYONU GÖRÜNÜR KILMAK'

Güven yaptığı konuşmada, "Havacılık sektörü genelinde kadın temsili oranı yüzde 26-30 bandında olsa da yoğunluğun hala yer hizmetleri ve kabin ekibi rollerinde olduğunu görmekteyiz. Dünya genelinde ticari pilotların yalnızca yüzde 6'sı kadınlardan oluşurken teknik ve bakım alanlarında bu sayı ne yazık ki yüzde 3-4 bandına kadar düşüyor. Liderlikte kadın temsili noktasında havacılık sektöründe de "cam tavan" direnci sürüyor fakat değişim hareketlerini de gözlemlemekteyiz. Kadınlar, CEO koltuklarının yüzde 10'unu, üst düzey yönetim kadrolarının ise yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor. Böyle bir tablo içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı, ismine yakışır şekilde üst yönetiminde yüzde 50 kadın üye sayısıyla küresel standartların çok üzerinde bir duruş sergiliyor. Havacılıkta kadınların etki alanı, sayılarının çok ötesinde. Bizim görevimiz, bu eşsiz vizyonu görünür kılarak yeni nesillere yol göstermek. Sabiha Gökçen'den bizlere miras kalan vizyonu yaşatmaya, havacılıkta başarıya koşan kadınların ilham veren hikayelerini geleceğe taşımaya ve sektördeki kadın dayanışması için bu platformu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'KÜÇÜÇÜK BİR ADIM CESARETTİR'

Toplantının söyleşi kısmına konuk olan Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu Emekli Yarbay Hürriyet Munanoğlu, "1992 yılındaki yeni kararla 13 kız öğrenci olarak Hava Harp Okulu'na ilk girdiğimizde bize inananlar olduğu kadar ket vuranlar da çok oldu. Biz bir bayrak taşıyıcısıyız. Sabiha Gökçen'den devraldığımız bayrağı 3. nesil olarak taşıdık. Biz yapmalıyız ki bu işin devamlılığı olsun diyerek çalıştık. Erkekler 1 birim çalışırken bizlerin 5-10 misli gayret göstermemiz gereken bir alandaydık. İlk olmanın büyük sorumluluğunu hissettik" ifadelerini kullandı.

'ASIL MESELE SINIRLARI AŞMAK'

Kadınların önünde engel olarak görünen cam tavanları kırmanın, eğitim ve görev dönemlerinde karşılaştıkları zorluklar karşında bugün çok daha kolay olduğuna değinen Munanoğlu, "Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu olarak şunu söyleyebilirim; ses duvarını aşmak bir metafor. Orada fiziksel olarak hissettiğimiz bir şey yok. Sadece göstergelerden ses hızını aştığımızın bir kanıtı var. Bunun hayatımıza yansıyan tarafı, sınırları aşmak. Hayat bazen cam tavanın varlığını düşünmek yerine yok sayarak yürüyüp aşıp geçmeyi gerektiriyor. Ben 17 yaşımda Harp Okulu'na girmeden ilk uçtuğumda gökyüzünde olmayı istedim. Mezun olunca da pilot olmayı istedim. ve yaptığım işin en iyisini yapmayı istedim. Dolayısıyla jet pilotu olarak Hava Kuvvetleri'ne yıllarca hizmet ettim" dedi.

Kaynak: DHA

