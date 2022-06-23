Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı

23.06.2022 12:23

Son dakika haberleri: Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, pastane önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ölen kişi ve cinayet şüphelisi arasında daha önceden de husumet bulunduğu öğrenilirken, cinayet şüphelisi saklandığı çatı katında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Menemen ilçesi Asarlık Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan Şahin Kılıç (33), ardı ardına silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Şahin Kılıç'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli çatı katında saklanırken yakalandı

Öte yandan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleşen silahlı saldırı sonucu olayın şüphelisi Ö.E'yı tespit etti. Şahsın Gölcük Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler, hemen bir operasyon düzenledi. Şüpheli, binanın 5. katında bulunan çatı katı kısmında saklanırken ekipler tarafından yakalandı.

2019 yılında da aralarında silahlı kavga çıkmış

Kaldırıldığı hastanede ölen ve 7 suç kaydı bulunan Şahin Kılıç ile yine cinayet şüphelisi olarak yakalanan, 4 suç kaydı bulunan Ö.E.'nin arasında, 2019 yılında da bir anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktığı, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Husumetlisini pastane önünde öldürdü, çatı katında saklanırken yakalandı - Son Dakika
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