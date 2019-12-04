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Hüyük'te dış mahallelerde meclis toplantıları dönemi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye meclisi toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde de yapılmaya başlandı.

Hüyük'te dış mahallelerde meclis toplantıları dönemi, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye meclisi toplantıları ilçeye bağlı dış mahallelerde de yapılmaya başlandı.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantıları, belediye hizmet binasındaki meclis toplantı salonu yerine her ay farklı bir taşra mahallesinde gerçekleştiriliyor.


Başkan Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri uygulamayla ilçede yeni bir dönemi başlattıklarını söyledi. Hüyük Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısını ilçeye bağlı Selki Mahallesinde gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çiğdem, "Meclis toplantılarımızda meclis üyelerimizin yanısıra belediyemizde görevli birim müdürlerimiz de hazır oluyor. Toplantılarda gündeme ilişkin maddeleri meclis üyelerimizle görüşüp istişare ederek karara bağlıyoruz. Selki Mahallemizdeki Merkez Kıraathanesinde gerçekleştirilen meclis toplantımızı vatandaşlarımız da izleme imkanı buldu. Mahalle sakini vatandaşlarımız katıldığı bu meclis toplantısının içerisinde ya da sonrasında bizlere ya da birim müdürlerimize sorular da yöneltebiliyor. Böylece merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını bu toplantılarda bulabiliyorlar. Bu meclis toplantıları, onların da görüş ve düşüncelerini aldığımız ona göre müzakere edip vatandaşlarımızla değerlendirdiğimiz istişare ettiğimiz toplantılar haline dönüşüyor. Meclis toplantılarımızda ayrıca ilçemizde ve mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile devam eden projelerimiz hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendirme imkanı bulmuş oluyoruz. Meclis toplantılarında başlattığımız bu yeni dönemle birlikte ilçemize vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda hizmet etmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Önümüzdeki ayki meclis toplantımızı ise meclis üyelerimizle birlikte Kıreli Mahallemizde yapmayı kararlaştırdık" dedi. - KONYA

Selki, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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