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Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı - Son Dakika

Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı

03.08.2021 21:35

Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı Keşfedilmemiş inanç turizmin önemli merkezlerinden Şırnak, tarihi ve kültürel zenginlik yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı

ŞIRNAK - Keşfedilmemiş inanç turizmin önemli merkezlerinden Şırnak, tarihi ve kültürel zenginlik yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği, keşfedilmemiş inanç turizmin önemli merkezlerinden Şırnak, Cehennem Deresi, Finik Ören Yeri ve Kalesi, Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Nuh Peygamber türbesi, Mem-u Zin ve İsmail Ebu'l-İz türbeleri, Cizre Kalesi, Hamidiye Kışlası gibi pek çok tarihi ve kültürel zenginlik yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yıllardır sahip olduğu zengin doğal ve kültürel güzellikleri yeterince yansıtamayan Şırnak, sağlanan huzur ve güven ortamıyla ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesinin 2019'da hayata geçirildiklerini, bu yıl kapsamı genişletilen projede, tur operatörlerinin de desteğiyle bölge illerinden gelen ziyaretçilerin kenti gezme fırsatı yakaladığını kaydetti. Doç. Dr. Çelik, "Bölgeye yönelik olumsuz algıyı değiştirmek için üniversite olarak gerçekleştirdikleri projelerin meyvelerini vermeye başladığını, her hafta turist kafileleri kent genelinde ziyaretler gerçekleştiriyor. Proje kapsamında 2019 yılının ilkbaharında her biri 20-25 kişiden oluşan 275 turist kafilesi kentte geldi. Geçen yıl salgından dolayı proje tam anlamıyla uygulanamadı. Bu yıl ise her hafta en az 2-3 turist kafilesi İdil, Cizre ve Güçlükonak ilçelerimizdeki tarihi kültürel yerleri ziyaret ediyor. Tabi bunlar başlangıç ve başlangıçlar çok önemli, gelen misafir gayet memnun bir şekilde ayrıldı. Gelecek yıllarda bu turların daha da revaçta olacağını öngörüyoruz. İlimizi hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmayı hedefliyoruz. Ön yargı ile gelen turistlerin bölgeyi gördükten sonra algılarının değiştiğini görüyoruz. Bu anlamda Şırnak'ın olumsuz imajı pazarlama açısından olumlu bir şekilde de yansıyor çünkü insanlar burayı merak ediyor. Her ne kadar ön yargısı olsa da kenti görmek istiyor. Çünkü Şırnak yıllardır farklı farklı konular üzerinden işleniyor. O merak insanları buraya getiriyor, ön yargılar da kesinlikle değişiyor. Turizm ön yargıların panzehridir. Bu açıdan bakarsak her yerde ekonomik açıdan ele alınıyor. Ülkemiz, bölgemiz ve Şırnak için sosyal psikolojik dediğimiz ön yargıların azaltılması, tutumlarım değişmesi ekonomik etkilerinden çok daha önemli bir noktadır. Ülkemizin belli bir kesiminde olumsuz düşünceler var, bunlar da turizm sayesinde değişecektir" dedi.

Turizm acentesi sahibi Hüseyin Elçi ise, bölgede sağlanan huzurla son 4 yılda bölgeye turları sıklaştırdıklarını aktararak son rota, Mardin'in Midyat ilçesi ile Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerini kapsayan turla yaptıklarını belirtti. Elçi, "İnsanların bu bölgeye ön yargılarının kırıldığını düşünüyorum. Bu geziler sosyal kaynaşmayı sağlayacak. Burayı bizzat gelip görmeleri onların bu anlamda hem korkularını hem de ön yargılarını kırılmasına yol açacak" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Hatice Çakır bölgeye geldi için kendisini çok şanslı hissettiğini Cizre'nin tarih ve medeniyet koktuğunu ve hayran kaldığını ifade ederek bu bölgeye her gelişinde ayrı bir keyif aldığını tekrardan gelmek istediğini vurguladı.

Sevgi Duras, özellikle bu bölgeye gelmek istediğini, beklediğinden daha güzel bir coğrafya ile karşılaştığını dile getirerek bölgenin tarihi ve kültürünü bizzat görerek değerlendirmek istediğini ön yargıları kırarak turlara katılımın olması gerektiğini aktardı.

Tur Rehberi Hazar Faruk Güven; "Tabii bu coğrafyada Cizre'nin yeri gerçekten Cizre Özel bir yere sahiptir. Çünkü birçok tarihi değeri var. Buranın özellikle Kürt kültürü açısından Mem-U Zin türbesi, Botan beyliği, Ahmede Hani, Hamidiye Kışlası, Bırca Belek gibi önemli bir yerdeyiz. Dicle Nehrin kenarında kurulmuş olan Cizre gerçekten birçok tarihi güzelliğe sahiptir. Bizde bu tarihi güzellikleri gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Doğu ve batı kaynaşması oluyor. Misafirlerimiz buraya gelince gerçekten mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı
Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı
Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı
Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı

Hamidiye, Turizm, Şırnak, Dicle, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Huzura kavuşan Şırnak'ta turizm canlandı - Son Dakika


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