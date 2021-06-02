Huzurun tesis edildiği Siirt ve Şırnak'ta dağlarda açılan tünellerle ulaşım kolaylaşacak - Son Dakika

Huzura kavuşan Siirt ve Şırnak'ta güvenliğin tesis edildiği dağlarda açılan tünellerle bölgede ulaşım kolaylaşacak.

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller açılıyor.

Bu kapsamda Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 69 kilometre uzunluğundaki "Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi"nde çalışmalar hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

45 kilometrelik bölümü Siirt, 24 kilometrelik bölümü ise Şırnak sınırında yürütülen Gabar Dağı eteklerinden geçen proje kapsamında yüksek standartlı yolun yanı sıra toplam uzunluğu 4 bin 502 metre olan 3 tünelin tamamlanmasıyla güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşulacak.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapılmasıyla su altında kalan yolların yerine projelendirilen bu yol ile engebeli olan bu bölgenin tünellerle geçilerek çevre köy, belde ve ilçelerin Siirt ve Şırnak'a kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlanacak, zamandan da tasarruf sağlanarak ülke ekonomisine ve bölgenin gelişimine katkı sunulacak.

Fındık-Akdizgin bağlantı yolu da yapılacak

Projenin devamında Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Fındık ile Akdizgin yolu da yeni güzergaha kavuşacak.

Eğimin yüzde 20'lere kadar çıktığı yolun yerine Cizre Barajı yolları da hesaba katılarak 18 kilometrelik yeni güzergah belirlendi. Kılavuz planları onaylanan yol çalışması kapsamında harita alımları için ihale yapıldı. Bu yolların bölgeye kazandırılmasıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağının bölgede turizmi canlandırması ve spor organizasyonlarının sayısını da artırması bekleniyor.

"Huzurun gelmesiyle bu çalışmalar çok büyük bir ivme kazanmıştır"

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ile yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tünel, köprü ve yol yapım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'nin önemine değinen Hacıbektaşoğlu, "Allah'a şükür ilimize, bölgemize huzurun gelmesiyle bu çalışmalar çok büyük bir ivme kazanmıştır. Eruh ilçemizden Güçlükonak'ın Fındık köyüne ve oradan da Şırnak ve diğer ilçelere bağlantı sağlayacak yol yapım çalışması da bütün hızıyla devam ediyor." dedi.

"Bu çalışmalar bölgenin kaynaklarının, madenlerinin üretime katılmasını, zenginleşmesini sağlayacak. İnşallah bölgemize, illerimize ve hane halkına çok önemli etkileri olacak. Bu çalışmalar için Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza, özellikle yol çalışmalarında Karayolları Genel Müdürlüğümüze müteşekkiriz." diyen Hacıbektaşoğlu, bunların çok büyük ve zor işler olduğunu, gayretle çalışan yüklenici firmalara da bu anlamda teşekkür ettiklerini belirtti.

Bölgede yürütülen diğer yol projeleri

Hacıbektaşoğlu, bölgede yürütülen diğer yol projelerine de değinerek, Siirt-Eruh yolu projesinin de 57 kilometreden oluştuğunu dile getirdi.

Zarova ve Botan köprülerinin Siirt ve Şırnak arasında yer aldığını, Botan Köprüsü'nün hizmet vermeye başladığını aktaran Hacıbektaşoğlu, Zarova Köprüsü tamamlandığında buradaki yol yapım çalışmasının da tamamlanmış olacağını bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Komşu illerimiz Şırnak, Van, Bitlis ve Batman ile Van-İran ile Irak ile bağlantı sağlayan kara yolları üzerinde çok büyük çalışmalar var. 80 kilometre olan Siirt-Pervari yolunun en kısa zamanda ihalesi yapılacak. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da çok yakın takipleriyle şantiye kurularak, yapım çalışmalarına başlanacak. Yine Pervari-Doğan yolunda çalışmalar başladı. Geçen yıl da Pervari-Hizan arası Beğendik Köprüsü ve bağlı 72 kilometrelik yol yapım çalışması tamamlanarak hizmete alınmıştı."

"Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi"ni yürüten şirkette görevli şantiye şefi ve inşaat mühendisi Ahmet Yıldız da 420 personel ve 152 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Tünellerde nihai beton kaplama çalışması yaptıklarını dile getiren Yıldız, Bagğöze bağlantı yolunda da 10 kilometre boyunca üstyapı çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

Yıldız, projenin tamamlanmasıyla Siirt, Şırnak, Batman, Mardin ve diğer illere ulaşımın konforlu şekilde sağlanacağını söyledi.

"Bu yatırımları yapan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Eruh ilçesinin Çetinkol köyü muhtarı Mehmet Can Teğin ise huzur ve güven ortamına kavuşan bölgenin yatırımlarla buluştuğunu belirtti.

Teğin, ilçenin geçmişte terörle anıldığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki terörün beli kırıldı. Terör yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor." diye konuştu.

Yol çalışmalarının köylerin gelişmesine de katkı sunduğunu anlatan Teğin, "Artık köylüler tarlalarına fıstık ekmeye, hayvancılığa başladı. 20 yıl sonra köyüne dönüp, tarlasını eken var. Bu yolun yapılması bizim için çok faydalı oldu. Devletimizden tek istediğimiz bu yolun bir an evvel bitmesi." ifadelerini kullandı.

Teğin, "Şu anda güzel bir huzur var. Turistler gelsin, rahatlıkla dolaşsın, gezsin. Yolun tamamlanmasıyla komşu köylerle aramızdaki mesafe 5 dakikaya düşecek. Şırnak, Mardin ve Batman'a giderken kısa sürede ulaşacağız. Bu yatırımları yapan devletimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yolların açılması bölgeye daha da huzur getirecek"

Demiremek köyü muhtarı Abbas Tefrol da daha önce batı illerinde gördükleri tünel ve yol çalışmalarını, yörelerinde görmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Tefrol, "Bölgemize huzur geldi. Artık terörle anılmak istemiyoruz. Bu yolların açılması bölgeye daha da huzur getirecek. Allah'a şükür burada tünel, köprü ve yol çalışmalarına şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.