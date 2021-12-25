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Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı - Son Dakika

Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı

25.12.2021 23:11
Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı

Hyundai, 2021 yılında Avrupa’da oldukça başarılı bir yıl geçirdi ve hem marka imajını hem de satışlarını artırarak önemli bir yol katetmiş oldu.

Hyundai, 2021 yılında Avrupa'da oldukça başarılı bir yıl geçirdi ve hem marka imajını hem de satışlarını artırarak önemli bir yol katetmiş oldu.

Bu başarılarını ve iddialarını aldığı ödüllerle pekiştiren Hyundai, 110'dan fazla kategoride zirveye ulaştı. Kuruluşundan bu yana bir yılda aldığı en fazla ödül sayısına ulaşan Hyundai, böylelikle kendi rekorunu da kırmış oldu. Ayrıca, 10 farklı modeliyle "Yılın Otomobili" ödüllerine layık görülen Hyundai, ürün yelpazesindeki gücünü ve üretim kalitesini de kanıtladı.

Tasarımdan sürdürülebilirliğe kadar çeşitli kategorilerde ödülleri toplayan Hyundai, sadece müşterileri değil aynı zamanda sektör ve tasarım endüstrisindeki otoriteler tarafından da oldukça başarılı bulundu.

Hyundai, önümüzdeki yıllarda akıllı mobilite çözümleri ve robot teknolojileriyle de adından sıkça söz ettirmeyi hedefliyor.

Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı

IONIQ 5 ile gelen büyük başarı

Tüm Avrupa'da ve satışa sunulduğu diğer ülkelerde dikkatleri üzerine çeken IONIQ 5, elektrifikasyon alanında markaya son derece önemli bir değer kattı. Bu yılın başında yapılan başarılı lansmanın ardından İngiltere, Almanya ve Belçika gibi önemli pazarlarda 25'ten fazla endüstri ödüllerini tek tek toplayan IONIQ 5, son olarak "2022 COTY Yılın Otomobili" oylamasına kalan 7 finalist otomobilden biri olarak adını yazdırdı.

Hyundai ayrıca, Avrupa için özel olarak tasarladığı tamamen yeni bir crossover SUV modeli BAYON ve ilk özel yüksek performanslı SUV'si KONA N ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu modellere ek olarak, TUCSON'un da Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alarak güvenlikte başarı elde etmesi, markanın ulaştığı bir diğer önemli ödül olarak yıla damgasını vurdu.

Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı

Hyundai'ye Top Gear Ödülleri'nde birincilik ödülü

Hyundai, geçtiğimiz aylarda efsanevi İngiliz otomobil programı ve dergisi Top Gear Ödülleri'nde de en yüksek iki ödülü almıştı. Hyundai'nin İzmit'te üreterek tüm Avrupa'ya ve Avustralya'ya ihraç ettiği i20 N, 1.000 beygirlik hiper-spor rakiplerine ve ultra lüks modellere fark atarak "Yılın Otomobili" seçilmişti. Ayrıca, Hyundai de ürettiği üstün model serileriyle de derginin "Yılın Üreticisi" ödülüne layık görüldü. Başarılarını bu ödüllerle sınırlandırmayan Hyundai, 2021 İngiltere Otomotiv İtibar Raporu'nda en yüksek marka güvence puanına ulaştı.

Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı

Hyundai, sürdürülebilirliğe yaptığı katkılardan dolayı da ödüllendirildi. Güney Koreli marka, bataryalı elektrikli (BEV) araçlarıyla birlikte, mobilitenin hayati bir parçası olarak gördüğü hidrojen alanında da önemli adımlar attı. Son birkaç yıldır Hyundai, H2 Energy ile ortak bir girişim olan Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) aracılığıyla İsviçre'de bir hidrojen ekosistemi geliştiriyor. HHM, Hyundai XCIENT Fuel Cell kamyonlarını ticari operatörlere kiralayarak özellikle ulaşımda ve çevrenin korunmasında yeni bir çağ başlattı.

Attığı bu önemli adımlarla tasarım ve çevre ödüllerini toplayan Hyundai, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek CES 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda da geleceğin mobilite ekosistemi olan robotik ve metaverse vizyonunu ziyaretçilerle paylaşacak.

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Hyundai, England, Robot, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

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SON DAKİKA: Hyundai'ye 2021'de ödül yağdı - Son Dakika
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