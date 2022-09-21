Yerli animasyon filmi "Tay"ın galası İstanbul'da yapıldı

Hz. Muhammed'in hicret yolculuğunu konu alan TRT ortak yapımı "Tay" filminin galası, Akasya AVM'de gerçekleştirildi.

Yerli animasyon filmin galasına İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ve TRT yöneticilerinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

TRT Genel Müdürü Yardımcısı Varol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapımın uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Hem TRT ailesi olarak hem yapımcı arkadaşlarımız, ekip uzun ve titiz bir çalışmayla filmi gösterime sokmayı başardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Filmin bu yıl vizyona giren TRT yapımlarından farklı olduğuna dikkati çeken Varol, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin hicret yolculuğunu, animasyon türünde annesini kaybeden küçük bir tayın yaşlı bir dedeyle Mekke'den Medine'ye olan yolculuğu esnasında o hatıraları yad ederek, çocuklarımıza hatırlattığımız, bununla birlikte bu meşakkatli yolculukta sevgi, fedakarlık, dostluk gibi önemli değerleri de çocuklarımıza hissettireceğimiz, ailelerimizle birlikte keyifle izletmeyi arzu ettiğimiz bir yapım. Dün Ankara'da bir gala gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul'da oldukça yoğun bir ilgi var. Gerçekten izleyicilerden de çok ciddi bir karşılığı olacağını umut ediyoruz."

Varol, bir kamu kurumu olarak çocuk alanındaki çalışmalarına önemseyerek devam ettiklerini ve TRT Çocuk kanalının 13 yıldır kendi alanında lider olarak minik seyircilerle buluştuğunu söyledi.

Dijital mecralarda da TRT Çocuk olarak varlık sürdürmeye gayret ettiklerini aktaran Varol, "TRT Çocuk Kitaplık uygulamamız 4 milyon kullanıcıyı aştı. 23 Nisan'da yine TRT Çocuk şenliğinde hayata geçirdiğimiz TRT Çocuk Oyun Dünyası uygulamamız da çok kısa sürede 1 milyonu aşkın kullanıcıya erişti. Sistemimizdeki tüm uygulamalar ve oyunlarla birlikte yaklaşık 80 milyonu aşkın indirmeyle bu alanda da çok ciddi bir teveccüh görüyoruz. Çocuklarımızı, onların hayatındaki her bir detayı önemsiyoruz." diye konuştu.

"Filmin bütün dünyada izlenmesini hedefledik"

Filmin yönetmeni Nurullah Yenihan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tay"ın hikayesine dair şunları anlattı:

"Filmimiz Mekke'de yaşayan sevimli tayımız Riyah'ın hikayesi. Bir sabah kalkıp annesi için çiçek toplamaya dışarı çıkıp, geri döndüğünde annesini bulamıyor çünkü annesi Medine'ye satılmış. Onun peşinden zorlu çöl yolculuğuna çıkıyor. Yaşlı bir devemiz de ona zorlu çöl yolculuğunda yardımcı oluyor. Devemizin özelliği daha önce Peygamber Efendimiz döneminde hicrette bulunmuş ve güzergahı biliyor. Bu güzergahla ilgili yardımcı olurken, zaman zaman Peygamber Efendimizle ilgili bilgiler veriyor. Hikayeler, çileli hicret yolculuğunu anlatıyor. Dolayısıyla film bittiğinde çocuklarımız hem eğlenecek zaman zaman gülecek, hüzünlenecek, zaman zaman heyecanlanacak. Ama film bittiğinde Peygamberimizle ilgili birçok bilgiye sahip olacaklar."

"Tay"ın anlamına değinen Yenihan, "Birinci Türkçede var olan tay. Fakat filmi yaparken sadece Türkiye'yi düşünerek yapmadık. Filmin bütün dünyada izlenmesini hedefledik. Çünkü Peygamber Efendimizi anlatmak istiyoruz. Ana hedefimiz, kaygımız bu. Dolayısıyla 'tay'ın iki anlamı var. İkinci İngilizce anlamı 'thinking about you'nun kısaltması, yani 'seni düşünüyorum' anlamında olan kelimeyi kısaltma olarak kullandık." ifadesini kullandı.

"Tay filmine bütün çocukları aileleriyle birlikte davet ediyorum"

Filmi izledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bilal Erdoğan ise "Bütün emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Çocuklarımızın keyifle seyredecekleri, çok derin anlamları da önemli bir hikayeyi de içinde barındıran bir animasyon." değerlendirmesini yaptı.

TRT'nin ve TRT Çocuk'un filmde çok büyük katkıları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çocuklarımıza yönelik böyle faydalı içeriklerin çoğalması için gerçekten TRT'yi kamu yayıncısı olarak tebrik etmek lazım. Bu sayede bu toprakları vatan yapan değerlerden her zaman bahsediyorum, o değerleri çocuklarımıza bu mecralarda aktarma imkanı bulabilmiş oluyoruz. İnşallah çocuklarımız hem hoşça vakit geçirecekler hem de Efendimizin hicret hikayesinin bir hatırlatmasını izlemiş olacaklar. Onun için 'Tay' filmine bütün çocukları aileleriyle birlikte davet ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 80 karakterin yer aldığı film, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'da birçok ülkede vizyona girecek. Senaryosunu Betül Yağsağan Birgören'in kaleme aldığı yapımın müziklerine Burak Çambel imza attı.