İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

19.03.2021 14:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Hak-İş ve Türk-İş arasında, İSKİ ve 19 iştirak şirketinde çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Hak-İş ve Türk-İş arasında, İSKİ ve 19 iştirak şirketinde çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'ne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, sendika ve belediye yöneticileri ile işçiler katıldı.

İmza töreninde konuşan İmamoğlu, alın teri ve emeğin çok kutsal olduğunu ifade ederek, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Çalışanların, kendi bireysel özgür tercihleriyle, istedikleri sendika çatısı altında haklarını özgürce arayabilmelerinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, "Buna hiç kimse mani olamaz. Herkes bilmelidir ki, bu hak, emekçinin kendi bireysel ve özgür hakkı. Bu anlayışa sahip bir yönetim olarak, toplu iş sözleşmelerine başından beri çok hassas davrandık ve özel bir önem verdik." dedi.

Toplu iş sözleşmelerini, yalnızca tarafların birbirine verdikleri yalın söz olarak görmediğini kaydeden İmamoğlu, "Aynı zamanda hepimizin, sendikaların, Büyükşehir Belediyemizin hep birlikte İstanbul'a, yani 20 milyon insana verilmiş bir sözün ifadesi olarak da görüyorum. Yükü, ağırlığı işte bu kadar mühimdir." diye konuştu.

İmamoğlu, tüm çalışanların İstanbul'a hizmet noktasında en üst seviyede fedakarca çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Belediye çalışanlarına da seslenen İmamoğlu, "80 binden fazla çalışanı olan Büyükşehir Belediyemiz'de 'Benden daha çok çalışan olamaz' diyorum. Yok, benden daha fazla çalıştığını iddia edeni de sahaya davet ediyorum. Bakalım İstanbul için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bakalım kim daha çok çalışacak? Zaten bu işin güzelliği de emekteki 'O en iyi işi ben yaparım, doğru işi yapma konusunda en büyük çabayı ben gösteririm' yarışıdır, anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplu sözleşme sürecinde görev alan İBB'deki ekiplere ve sendika temsilcilerine süreci, masada kalarak tamamladıkları için teşekkür etti.

Belediye işçilerinin pandemi sürecinde özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Arslan, şehre borçları olduğunu ifade etti.

Arslan, bu borcu ödemek için alın teri akıtarak, çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Pandemi sürecinde özellikle teşekkürü hak eden iki sektör var. Birincisi destanlar yazan, hayatlarını feda eden sağlık çalışanlarımız. İkincisi, belediye çalışanları olarak bir başka destan yazdık. Kovid hastası olan arkadaşlarımız tedavileri biter bitmez işlerine döndüler. Toplu taşımadan temizliğe, yol bakımdan mezarlıklara kadar her alanda 24 saat bu şehri İstanbul'a hizmet ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalandı.

İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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