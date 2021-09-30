İBB'nin 1000 yeni taksi plakası teklifi, UKOME'de oy çokluğuyla bir kez daha reddedildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 1000 yeni taksi plakası teklifi bir kez daha oy çokluğu ile reddedildi.

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, ihtiyaç kapsamında ihdas edilmesi planlanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi teklifi gündeme geldi.

Bu konuda konuşan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, taksilerdeki doluluk oranının son dönemde yüzde 80-90'lara çıktığını öne sürdü.

Toplu ulaşım kullanımının salgından önce günlük 7,5 milyon yolcu olduğunu ifade eden Demir, okulların açılması ve insanların tatilden dönmesine rağmen toplu ulaşım kullanımının şu anda günlük 6 milyon civarında olduğunu ve yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığını belirtti.

Dijitalleşmenin tek başına çözüm olmadığını savunan Demir, tüm araştırmaların taksi sayısının yetersiz olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

"Vatandaşımızla bizi düşman ettiniz"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, İBB'nin iTaksi uygulamasının verimli olmadığını, arka sokakta taksici yolcu beklerken, ön sokakta yolcunun taksi beklediğini, teknolojinin verimli kullanılması durumunda taksi sayısının artmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

İstanbul'da trafik sorunu olduğunu, önceden sabah ve akşam saatlerinde yaşanan bu sorunun şimdi ise günün her saatinde yaşandığını belirten Aksu, Beşiktaş Meydanı'ndaki üst geçidin kaldırılmasından sonra yapılan yol düzenlemesiyle bölgede trafiğin daha da arttığına dikkati çekti.

İBB'nin taksi konusunda "İstanbul taksi için el kaldırıyor" gibi reklamlara, algı operasyonlarına, PR çalışmasına harcadığı parayı, teknolojiye harcaması durumunda bu duruma gelinmeyeceğini söyleyen Aksu, "Vatandaşımızla bizi düşman ettiniz. Şimdi taksi sorunu var deniliyor ama birileri burada siyaset yapıyor. İstanbul halkı da bunu çok iyi görüyor." diye konuştu.

Toplu ulaşım araçlarının arızalandığını ifade eden Aksu, vatandaşların İstanbulkart bulamadığını ve taksiye bindiğini söyledi.

Yapılan tartışmaların ardından 1000 yeni taksi teklifi bir kez daha reddedildi.

Elektrikli scooterların park yasak alanları belirlenmesi teklifi

İBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Emel Günay, elektrikli scooter park yasak alanlarının belirlenmesi teklifini sundu.

Teklifi okuyan Günay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığına ait binaların 100 metre mesafe içerisinde, askeri, güvenlik ve yasak bölgelere giriş ve çıkışlarına 20 metre, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına beton duvar, tel örgü ve benzeri yerlere 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilciliklere ait binalar ve cezaevlerinin girişi ve çıkışlarına 20 metre mesafe içerisinde, tramvay hatlarına 2,5 metre mesafe içerisinde, metro istasyonlarının girişlerine 5 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş çıkışlarına, okul giriş çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş çıkışlarına, kamu binalarının giriş çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına elektrikli scooter parklanması yasaktır."

Ayrıca scooterların tramvay ile metrobüs yollarına girmesinin yasaklanması teklifi de gündeme geldi.

Elektrikli scooter park yasak alanlarının belirlenmesi teklifi, toplantıda oy birliği ile kabul edildi.

Deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi

Toplantıda deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak. Teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda ayrıca tsunami tahliye yollarının işaretlenmesi, tahliye yollarına yönlendirici tabelaların yerleştirilmesi ve tsunami acil durum bilgilendirme panolarının tesisi projesi teklifi de kabul edildi.