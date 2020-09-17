İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü - Son Dakika

İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü

İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü Kartal'da aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için düğmeye basan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin...

İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü

İSTANBUL - Kartal'da aşırı yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarına karşı kalıcı çözüme ulaşmak için düğmeye basan Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yaklaşık 1 yıl önce başlattığı geniş çaplı altyapı çalışmaları tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde kentin 25 yıllık kabusu da sona ermiş oldu.

Kartal'da yıllardır taşkınlara sebep olan yetersiz atık su ve yağmur suyu kanalizasyon hatları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 2019 yılı yaz aylarında koordine ettiği çalışmalar kapsamında, geçici olarak temizlenip, çeşitli iyileştirmeler yapılarak aşırı yağışlı günler de dahil, su baskını tehlikesinin önüne geçilmişti. Yıl içerisinde çalışmaları nihayete erdirmek için yaz aylarını fırsat bilen Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, her biri ayrı olmak üzere 3 bölüm şeklinde yoğun bir çalışma temposu izledi

Çalışmalar ilk olarak; Atılgan Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Soğanlık Caddesi, Spor Caddesi üzerinde başladı. Söz konusu sokak ve caddelerde daha önce sadece 600 mm çapında bir hat bulunuyordu ve atık su ile yağmur suyu hattı da aynı kanala bağlıydı. Ancak yürütülen çalışmalar ile bu caddeleri kapsayan 8.9 km'lik hat boyunca yağmur ve atık su hatları birbirinden ayrıldı ve 600 mm çapında yeni atık su hattı ile birlikte 2000 m çapında yeni yağmur suyu hattı inşa edildi.

İnşa edilen 2. hat ise Egemenlik Bulvarı ile Spor Caddesi kesişiminden başlayarak Neyzen Tevfik Meydanı'na, daha sonra ise tren yolu altından devam ederek Şehzade Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'ndaki Tuzla- Kadıköy kollektör hattına bağlandı. Bu hatta, daha önce atık su ve yağmur suyu hattı bulunmaması sebebiyle yeni yağmur ve atık suyu hatları inşa edildi.

Çalışmaların 3. ayağını ise; Dikey Sokak, Çırçır Caddesi, Üsküdar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Savarona Caddesi oluşturuyordu. Burada yenilenen yağmur suyu ve atık su hatlarının çıkışları, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Tuzla-Kadıköy kollektör hattına bağlandı. Bu hattın uzunluğu ise yaklaşık 4.9 km'yi buldu.

Kartal'da Son 6 Ay İçerisinde 82 Sokak, 15 Cadde Asfaltlandı

Büyük bir özveri ve emekle yenilenen altyapı çalışmalarının hemen ardından İBB ve Kartal Belediyesi, bu kez de asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları için düğmeye bastı. Gerek yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle gerekse yağış ve sıcaklığın yarattığı olumsuz etkilerden dolayı bozulmuş olan yollar, kısa sürede asfaltlanarak yenilendi. Çalışmalar ile Kartal'da son 6 ay içerisinde 82 sokak, 15 cadde asfaltlandı. Öte yandan asfaltlama çalışmalarının yapıldığı alanlar ile aydınlatmaların yetersiz olduğu cadde ve sokaklar da ekipler tarafından aydınlatılarak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Esnaf ve Vatandaşlar da Kentin Yeni Görünümünden Oldukça Memnun

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallı esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek tamamlanan çalışmalar ile alakalı görüşlerini dinledi. Çalışmalarla alakalı konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Kartal'ın altyapısını yeniledik. İBB'den 25 yıllık alacağımız vardı, Büyükşehir'den onu aldık. Çalışmalarımıza sahilden başladık, çünkü yağışlı günlerde yaşanan su taşkınlarından esnafımız oldukça mustaripti, yağışlı dönemler kabusları oluyordu, ekmek teknelerini su basıyordu. Savarona Caddesi'nde de yaptığımız 2,5'a 1,5'luk dere hattıyla beraber, 4X2 8 metrekarelik dere hattımız, altyapı yağmur suyumuz tamamlandı. Yağmur suyu artık çok rahat bir şekilde denizle buluşacak. Atık suyu da ayrıştırdık, artık denize kirli su gitmeyecek. Üstyapıyı da tamamladık, emeği geçen İSKİ çalışanlarına, Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına, ekibime, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, bütün çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." dedi. Yenilenen alt ve üst yapı ile alakalı mutluluklarını dile getiren Kartallı esnaf ve vatandaşlar da 25 yıllık beklentilerine 1 yıl gibi kısa bir sürede çözüm üreten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışması ile 25 yıllık altyapı sorunu 1 yılda çözüldü - Son Dakika

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