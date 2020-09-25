İbrahim Kalın, 'Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü' projesinin tanıtımına katılacak - Son Dakika

İbrahim Kalın, 'Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü' projesinin tanıtımına katılacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS) projesinin online tanıtım toplantısına konuşmacı olarak katılacak.

İbrahim Kalın, 'Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü' projesinin tanıtımına katılacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS) projesinin online tanıtım toplantısına konuşmacı olarak katılacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa İsen'in üstlendiği tanıtım toplantısına konuşmacı olarak Sözcü İbrahim Kalın ve Dr. Serdar Çam katılacak. Saat 16.00'da İstanbul Sultanahmet'te bulunan Türk ve İslam Eserleri müzesinde başlayacak toplantı, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin sosyal medya kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile yürütülen proje, Anadolu'da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor.

SÖZLÜĞÜN VERİ TABANI 5 YILDA TAMAMLANDI

Türk edebiyatının 13'üncü yüzyıldan 21'inci yüzyıla kadar eser veren şair ve yazarlarını kapsayan TEİS veri tabanı, toplam beş yıl süren çalışma sonucu tamamlandı. Bu veri tabanı basılı bir eser olarak düşünüldüğünde her biri 500 sayfadan oluşan 27 ciltlik bir ansiklopediye denk geliyor. Proje sonunda 15 bine yakın madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 5 milyon kelimelik bir veri tabanı ortaya çıktı. TEİS web sitesi son altı ayda Türkiye, Almanya, Amerika, Azerbaycan, Fransa Avusturya, Meksika, Pakistan, Hollanda, Kanada ve Uganda gibi dünyanın 65 farklı ülkesinden yaklaşık 3 milyon ziyaret aldı. Projede divan, aşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alındı. Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azeri sahasına mensup isimler de projeye dahil edilirken, proje yeni Türk edebiyatı alanında ise sadece Türkiye ile sınırlandırılmayarak, Balkan coğrafyasında, Kıbrıs'ta Türkçe yazan; Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 'gurbetçi' tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanlar sanatçıların biyografilerine de yer verildi.


Türk Edebiyatı, İbrahim Kalın, TEİS, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın, 'Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü' projesinin tanıtımına katılacak - Son Dakika

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