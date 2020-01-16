İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Güncel İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika

İç Anadolu'da kültür sanat

6 saat önce

Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta sanatseverler tiyatro ve konserlerde buluşuyor.

İç Anadolu'da kültür sanat, System.String[]

Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta sanatseverler tiyatro ve konserlerde buluşuyor.


Nevşehir Belediyesinin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte, İstanbul Temaşa Tiyatrosunca "İkinci Bahar" adlı oyun sahneleniyor.

Usta oyuncular Cihat Tamer ile Bedia Ener'i tiyatro sahnesinde buluşturan oyunda ikiliye, Buket Dereoğlu, Emre Törün ve Serkan Budak eşlik ediyor.

Alfonso Paso'nun eserinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Serkan Budak üstleniyor. İnsanın ancak yaşama sevincini yitirdiği zaman öleceğini anlatan oyun, "Aşkın ve mutluluğun yaşı yoktur" temasıyla sahneye aktarılıyor.

Etkinlik, saat 19.30'da başlayacak.

Kayseri

Kayseri'de de "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu sahneleniyor.

Kayseri Kültür Merkezindeki iki perdelik komedi oyunu, 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Öte yandan rap şarkıcısı Ceza, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 19 Ocak Pazar günü saat 20.30'da sahneye çıkacak.

Kırıkkale

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğünde "Bence Hiç Komik Değil" tiyatro oyunu sahneleniyor.

Bugün saat 19.00'da sahnelenecek komedi oyunu, yeni evlenen bir çiftin düğün akşamı yaşadıkları ilginç ve komik olayları anlatıyor.

Öte yandan "Shrek Çocuk Tiyatrosu", 18 Ocak Cumartesi günü Kültür ve Turizm Müdürlüğünde 13.00, 14.30 ve 16.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu'nca (SDT), "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli eseri sahneleniyor.


William Shakespeare'ın önemli klasiklerinden olan, Türkçe'ye Nurettin Sevin'in çevirdiği oyunu, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 18 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Pastanede cinayet anı kamerada! Defalarca tetiğe bastı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Mavericksli Luka Doncic, yaptığı triple double ile NBA tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
16:13 PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu - Son Dakika
16:12 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
16:12 Lavrov: "ABD'nin pervasız hareketleri, Ortadoğu'da felaketlere yol açtı" - Son Dakika
16:07 'Rumeli'de Türk-İslam Medeniyetinin Remzleri' OSM'de konuşulacak - Son Dakika
16:07 SAKBİS tarifeleri güncellendi - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 16:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]