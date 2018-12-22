Son Dakika Haberleri: ICBC Türkiye Yılın Bankası Seçildi

ICBC Türkiye Yılın Bankası Seçildi

45 dakika önce

Xinhua Haber Ajansı'nın 20 Aralık günü yayınlanan haberine göre, Industrial and Commercial Bank of China'nın Türkiye şubesi, Türkiye ekonomisine sağladığı belirgin katkıları dolayısıyla "yılın uluslararası bankası" seçildi.

ICBC Türkiye Yılın Bankası Seçildi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen bir törenle ödülünü ICBC'nin Türkiye müdürü Gao Xiangyang'a takdim etti.

Öte yandan TBMM Başkanı ve Özbekistan Başkanı Shavkat Mirziyoyev de sırasıyla "yılın devlet adamı" ve "yılın Orta Asya devlet adamı" seçildiler. Seçimi yapan Türkiye'nin önde gelen finans ve ekonomi gazetesi/dergisi Turcomoney oldu.

Bazı Türk iş adamları, kurumları ve ihracatçı şirketleri de, istihdam olanakları yaratmaları dolayısıyla ayrıca onurlandırıldılar.

Türkiye'de yerleşik Tekstilbank'ın çoğunluk hisselerini Mayıs 2015'te aldıktan sonra oluşmuş ICBC-Türkiye, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi ruhsatına sahip bir iş kurumu olarak çok yönlü finans hizmeti sunmaktadır. ICBC, sahip olduğu varlıklar açısından hem Çin'in hem de dünyanın en büyük ticari bankasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:59 Kaynak: Bültenler

Binali Yıldırım, Gao Xiangyang, Türkiye, Industrial and Commercial Bank of China, Güncel
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