ICBC Türkiye Yılın Bankası Seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen bir törenle ödülünü ICBC'nin Türkiye müdürü Gao Xiangyang'a takdim etti.

Öte yandan TBMM Başkanı ve Özbekistan Başkanı Shavkat Mirziyoyev de sırasıyla "yılın devlet adamı" ve "yılın Orta Asya devlet adamı" seçildiler. Seçimi yapan Türkiye'nin önde gelen finans ve ekonomi gazetesi/dergisi Turcomoney oldu.

Bazı Türk iş adamları, kurumları ve ihracatçı şirketleri de, istihdam olanakları yaratmaları dolayısıyla ayrıca onurlandırıldılar.

Türkiye'de yerleşik Tekstilbank'ın çoğunluk hisselerini Mayıs 2015'te aldıktan sonra oluşmuş ICBC-Türkiye, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi ruhsatına sahip bir iş kurumu olarak çok yönlü finans hizmeti sunmaktadır. ICBC, sahip olduğu varlıklar açısından hem Çin'in hem de dünyanın en büyük ticari bankasıdır.