Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Bakü'de

İçişleri Bakanı Soylu Bakü'de

7 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi ziyaretler kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu Bakü'de, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi ziyaretler kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İlham Aliyev, Soylu ile görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki yakınlığa değinerek, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Soylu'ya Türkiye ile yürüttükleri projeleri anlattı.

Bakan Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkürlerini sundu ve dün akşam geç saatlere kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir arada olduklarını aktardı. Soylu, "Sizinle görüşüp görüşmeyeceğimi sordu. 'İnşallah nasip olacak' dedim. 'Benim sevgili dostum, kardeşime çok selamlarımı ilet' dedi. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Türkiye'deki tüm kardeşlerinizin selamlarını getirdim" diye konuştu.

"Kederiniz kederimizdir"

Azerbaycan'ın ulusal Lideri Haydar Aliyev'in Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişki hakkında, "Tek millet, iki devlet" dediğini belirten Soylu, "Bu düsturda da gidiliyor. Allah'ım gelecek yıllarda çok daha iyilerini nasip etsin, duamız o. Çünkü biz, hem zatıaliniz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem devletlerimizin kurduğu bu ilişkinin, coğrafyamıza, dünyaya hem de milletimize çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere değinen Soylu, "Başta Yukarı Karabağ meselesi olmak üzere, kederiniz kederimizdir" dedi. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Bakü, Süleyman Soylu, Politika
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