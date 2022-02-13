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Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)

13.02.2022 22:05
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)

ŞEHİT VE GAZİ AİLESİ VE YAKINLARI İLE BİR ARAYA GELDİAK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından şehit ve gazi ailesi yakınları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

ŞEHİT VE GAZİ AİLESİ VE YAKINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Samsun İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından şehit ve gazi ailesi yakınları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da iç savaşın içinde yetişen çocuklara kol kanat geren milletin Türk milleti olduğunu belirten Soylu, "O çocuklara kim sahip çıktı? Annesiz, babasız kalan o yetimlere kim sahip çıktı? Yaşlı kadınlara, kolu kesilen, bacağı kesilen insanlara bu millet sahip çıktı. Kimi sivil toplum örgütleriyle gitti. Kimi ticaret odasından para topladı. Kimi esnaftan malını mülkünü topladı. O insanlara yardım etmeye çalıştı. Devlet elinden geleni yapmaya, belediyeler elinden geleni yapmaya çalıştı. Peki biz orada neyi kurtardık. Aslında orada dünyayı kurtardık, alemi. Nedir alemi kurtarmak? Çok net. Bizim inancımız bize der ki "Her insan bir alemdir." Hepimiz bir araya gelsek bir çocuk imar edebilir miyiz? Milyonlarca çocuğun yaşamasına vesile oldu bu büyük millet ve bu aziz millet. Milyonlarca çocuğun zulüm altında yok olmasını engelledi" dedi.

'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ, ÇOK İŞİMİZ VAR'Bakan Soylu, "Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Biz bunları yaparken burada bir kez daha söylemek istiyorum. Amerika ne yapacağını bilemiyor. Dünyada bizim haysiyetsiz bir imzamız yok. Karşımızdakilerin haysiyetsiz imzaları var. Irak'ta var. Suriye'de var. Afganistan'da var. Filistin'de var. Bizatihi bize karşı var, bizim milletimize karşı var, bizim ülkemize karşı var. İşimiz bitmedi. İşimiz daha yeni başladı. Eğer işimiz bitti dersek şehitlerimizin hakkına gireriz. İşimiz bitti dersek. Bu ülke için fedakarlık yapan ve binbir haksızlıkla karşı karşıya kalanların hakkına gireriz. İşimiz bitti diyemeyiz. Daha çok işimiz var" diye konuştu.

Bakan Soylu, programın sonunda şehit ve gazi yakınları tarafından verilen kalpağı giydi. Bakan Soylu'ya Samsunspor forması da hediye edildi.


Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2)
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Sivil Toplum Kuruluşları, Süleyman Soylu, Samsun, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek (2) - Son Dakika
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