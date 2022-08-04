İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

04.08.2022 11:43
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırının eski Türkiye'nin ayak izleri olduğunu belirterek, "Soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırının eski Türkiye'nin ayak izleri olduğunu belirterek, "Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız, kimse merak etmesin." dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2022-KPSS lisans oturumundaki sorulara ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, Devlet Denetleme Kurulunun, Yükseköğretim Kurulunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla da Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Soylu, "Devlet işinin başındadır." ifadesini kullandı.

"Soruşturma devam ediyor"

Soylu, Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırılara ilişkin bir soru üzerine de muharrem ayının birinci günü bir saatte 3 noktada saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bulunduğu illerde değil Ankara'da, bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı, bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı görevini 6 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bu tür olaylarda hep kendini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. İşte 'O delidir, bu bunu yapar.' Bu deliler, ben 10 yıldır Ankara'dayım 10 yılda Ankara'da bu 3 adrese bir saatte gidemem, nasıl oluyor da İzmir'den geliyor da veya Eskişehir'den geçiyor Ankara'ya, 3 saatte, bunu yapıyor? Tekrar söylüyorum eski Türkiye'nin ayak izleridir. Zaten yargı bir karar verdi, bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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