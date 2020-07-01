İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaybolan tekneye ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika'dan, sadece Van iline bu yıl, 21 bin potansiyel göçmen baskısı oldu. Bu az bir rakam değil." dedi.

Ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya olduklarını belirten Soylu, 2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, geçen yıl da 454 bin kaçak göçmen yakaladıklarını söyledi.

Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika'dan, sadece Van iline bu yıl, 21 bin potansiyel göçmen baskısının olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu az bir rakam değil. Salgın var ve toplam 21 bin civarında bir göçmen baskısı. Bunun 16 bini sınırlardan bir şekilde engellenerek alınmadı. Geri kalan 4 bin 500, sınırları geçtiler, arkadaşlarımız tarafından yakalandılar. Dünyanın, özellikle Afganistan, Suriye, Irak ve bu bölgelere olan duyarsızlığı, gelişmiş ülkelerin çifte standartlı tutumu, maalesef bu ülkelerdeki göç hareketliliğini, özellikle vekalet savaşlarına verdikleri destek, gelir eşitsizlikleri, oradaki yoksulluklara göz kapatmaları, sınırımızda 2011 yılından Suriye iç savaşına olan hakikaten insanlık dışı bakışları, bu sonucu doğuruyor." diye konuştu.

Ölenlerin arasında çocuk, kadın olup olmadığının, arama çalışmaları sonucunda görüleceğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Çocukların, kadınların, yaşlıların hayatını kaybetmelerini hiç kendine dert etmeyen bir Batı'yla, bir dünyayla karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra Türkiye, bütün vicdanı, merhametiyle bu meseleye el uzatmaktadır. Göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmekte ve bunu bitirmeye, sonlandırmaya çalışmaktadır. Afrika'nın uçsuz bucaksız noktalarından Suriye'ye kadar her noktaya elini uzatmakta ve merhametini, insani yardımını ortaya koymakta ve sadece öyle değil, aynı zamanda dünyanın bütün ülkelerine de bu haksızlıklara son verilmesi için gerek diplomatik yönden gerek uluslararası ilişkiler seviyesinde buna el atmaya çalışmaktadır."

Bunun için bir çok platform oluşturulduğunu dile getiren Soylu, "Batı'nın bu noktaya karşı acımasızlığı, çifte standardı ve insanlık dışı bakışları, maalesef Batı'nın bir karakteri olarak 21. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Allah onlara da akıl fikir versin, merhamet, insanlık, vicdan nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, açıklamasının ardından helikopterle bölgede incelemelerde bulundu.

(Bitti)