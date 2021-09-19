İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta Gaziler Günü programında konuştu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen hafta bir konuşmada bir sayı verdim, terör örgütü PKK'nın 2016'dan bugüne kadar sadece şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları, demokrasi, huzur, barış?" dedi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düğün salonunda gazilerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların Afganistan'a, Suriye ve Bosna Hersek'e gittiği gibi gitmediğini söyledi.

"Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir." diyen Soylu, bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, "hak" ve "batıl"ın çatışması olduğunu belirtti.

Türk milletinin hep "hak" tarafında olduğuna değinen Soylu, PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini ifade etti.

Soylu, Avrupa'nın modern şehirlerinde kamplar kurularak PKK'lılara eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sormak isterim bu terör örgütü bu ülkelere ne menfaat sağlayabilirdi? Petrol mü, vergi mi verecekti? Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç bile vermeyen bu ülkeler, PKK'ya, karşılığında bir kuruş bile almadan hatta uyuşturucu ticaretinden zarar görmesi pahasına yıllarca yatırım yaptılar. Amaç, bu ülkeyi zayıflatmak. Ne karları ne kazançları var. Yani yeter ki bu asil millet, mazluma el uzatan, umut olan, Müslüman coğrafyasına liderlik etme potansiyeline sahip tek millet olan, bu büyük millet 'dara düşsün, zorlansın, geri kalsın, ayağa kalkmasın, yeter ki Türkiye gelişmesin biz her türlü maliyete razıyız, parasını veririz' anlayışındalar. Geçen hafta bir konuşmada bir sayı verdim, terör örgütü PKK'nın 2016'dan bugüne kadar sadece şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları, demokrasi, huzur, barış? 12-13 yaşındaki çocukları aldılar annelerinden babalarından kopartıp dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara bu toprakların değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde kötü davrandılar. Burada masanızın huzurunuzda söylemek istemiyorum. Her türlü edepsizliği, rezilliği gerçekleştirdiler.

İnsan hakları diye yıllarca ensemizde boza pişirenlerden, içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiden, o parti ile siyasi ittifak hesabı yapanın hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Meclis kürsüsünden 408 sivil katledildiği dendiği zaman tek bir ses çıkmadı. Yani oradakilerden. Meclis kürsüsünden tek tek fotoğraflarını gösterdiğimiz zaman da sesleri çıkmadı. İşte bizim karşımızda böyle karanlık bir zihniyet ve böyle bir kirli ortaklık var. Bunun için yıllarca PKK'ya ve diğer terör örgütlerine birliğimizin ve beraberliğimizin bozulması için milyonlarca dolar para aktardılar."

Türkiye'nin bugün bu zinciri kırdığına dikkati çeken Soylu, bunun şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde olduğunu anlattı.

Şehitlerin diri olduğunu belirten Soylu, onların Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi'ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraber olduğunu söyledi.

Soylu, kendilerinin hakkın davasını yürüttüklerini, Ezan-ı Muhammediyi, İstiklal Marşı'nın her satırını, ay yıldızlı bayrağın her zerreciğini gönüllerinde hissettiklerini belirtti.

"Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz." diyen Soylu, Türk milletinin şımarık bir millet olmadığını, İ'la-yi Kelimetullah'ın emrinde, büyük ve asil bir millet olduğunu dile getirdi.

(Sürecek)