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4 ilde eş zamanlı operasyon! Zaza Doğan suç örgütü çökertildi - Son Dakika

4 ilde eş zamanlı operasyon! Zaza Doğan suç örgütü çökertildi

Son Güncelleme: 27.10.2023 08:53

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zaza Doğan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

47 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandığını belirterek operasyonların devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi

CİNAYET, YARALAMA, ADAM KAÇIRMA...

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: "Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Zaza, Suç, Polis, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 ilde eş zamanlı operasyon! Zaza Doğan suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ilde eş zamanlı operasyon! Zaza Doğan suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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