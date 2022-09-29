Beypazarı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 15:58
Beypazarı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği programı Beypazarı'nda hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği programı Beypazarı'nda hayata geçirildi.

Gazipaşa ilkokulu ve şehit Onur yaman İlkokulu önünde gerçekleştirilen uygulamanın başlatılmasına, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Osman Bursa, Karayolları 43. Şube Şefi Cihan Gözcü, Bölge Trafik İstasyon Amiri Baş komiser Orhan Dinçer ve öğrenciler katıldı.

Aynı binada eğitim öğretim faaliyetinde bulunan Gazipaşa ve Şehit Onur Yaman İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla, burada yaya yoluna çizgiler çekildi. Trafik polislerinin öğrencilere kural anlatımlarıyla birlikte öğrenciler burada yaya geçidinden geçti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Beypazarı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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