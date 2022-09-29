Aynı binada eğitim öğretim faaliyetinde bulunan Gazipaşa ve Şehit Onur Yaman İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla, burada yaya yoluna çizgiler çekildi. Trafik polislerinin öğrencilere kural anlatımlarıyla birlikte öğrenciler burada yaya geçidinden geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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