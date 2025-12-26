Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

KUZEYBATIDA 300 METRE ÜZERİNDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiği belirtildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA 27 ARALIK'TA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI

Açıklamada, 27 Aralık Cumartesi günü Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece saatlerinde Van'da kuvvetli (5-20 cm) kar yağışının etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde ise yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiği kaydedildi.

BUZLANMA, DON VE TİPİ RİSKİNE DİKKAT

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanarak, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınmasının önemle hatırlatıldığı belirtildi.