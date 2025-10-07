İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği yapıldı - Son Dakika
Hukuk

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Gereği yapıldı

07.10.2025 16:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özellikle trafikteki kavgaların önüne geçmek için, "Gereği Yapıldı" isimli bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yerlikaya, vatandaşların uygulamaya saldırı videolarını yükleyebileceğini, videoların ihbar kabul edileceğini belirterek, "Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

BAKANLIKTAN "GEREĞİ YAPILDI" UYGULAMASI

Bakan Yerlikaya, son dönemde artan trafikteki kavgaların önüne geçmek için yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştıklaırnı söyledi. Uygulamanın isminin "Gereği Yapıldı" olduğunu belirten Yerlikaya, detayları aktardı.

YERLİKAYA: ESNAF GÖRDÜĞÜNÜ ÇEKİP GÖNDERECEK, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını hatırlattı. Vatandaşları bu şekilde bilgilendirdiklerini belirten Yerlikaya, "Bunu yaptığımız zaman, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek." diye konuştu.

"HER OYALANDIĞIMIZ VAKİT, CAN KAYBI DEMEKTİR"

Trafik güvenliğinin, ulaşımın, yaşamın en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Artık şehirler büyüdü. Yani yüzde 90'ın üzerinde şehir hayatımız var. Evet, yollarımız iyi, her türlü imkanlarımız iyi. Ama kurallarla ilgili oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallara sahip olmayla ilgili her oyalandığımız vakit, can kaybı demektir." dedi.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca denetimi güçlendirdiklerini, yasa dışı çakar kullanım oranını caydırıcı cezalarla 9 ayda yüzde 86 düşürdüklerini bildirdi.

"YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMINI KİMSE AKLINDAN BİLE GEÇİREMEZ HALE GELECEK"

Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanımına ilişkin denetimleri 30 Kasım 2024'ten bugüne kadar yüzde 350 artırdıklarını belirterek, "Cezai işlem yapılan kişi sayısı 8 binden 1320'ye düştü, yüzde 86. Yani bu iş tamamen bitecek, kimse bunu aklından bile geçiremez hale gelecek." dedi.

Geçen sene kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti: "Trafik güvenliğini konuşarak, birbirimize sabırla, anlayışla karşılık vererek başaracağımıza yürekten inanıyorum. Medyamıza bir şey söyleyeyim, son 3-4 günden beri hep rakamları söylüyorlar. Rakamları veriyorsunuz ama şu ara kazaları vermiyorlar. Şu an hep rakamlar konuşuluyor. İnanın mesele rakam değil. Çakar örneğinde olduğu gibi 274 bin lirayı bir kişi aldı, ikinci kişi almadı. Bitti bu iş. Biz, diğerlerini de bitirmek istiyoruz. Bunu başaran ülkeler gibi biz de bir kültür, bir vicdan meselesi, bir kul hakkı meselesi haline getirelim. Bunu yapabilmek için konvansiyonel medyaya, sizlere, sosyal medyada gayret gösteren arkadaşlara, hepimize çok şey düşüyor. Gelin bu pencereden bakalım."

Kaynak: AA

