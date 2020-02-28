İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar geldi.

BAKAN ALBAYRAK: ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitte rhesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

"BU KALLEŞLİĞİN HESABINI EN AĞIR BİÇİMDE VERECEKLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Twitterhesabından paylaşımda bulundu. Sözcü Çelik paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İdlib'de 33 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELİM TEMURCİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, paylaşımında, "Bütün Türkiye ekranlara kitlenmiş, bu mübarek gecede daha az şehidimizin ismi okunsun diye dua ediyor. İçimiz yanıyor. 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğu bilgisi veriliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZ VAR

Suriye'den gelen acı haberler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise başsağlığı dileğinde bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı;

Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında #ŞehitlerimizVar.Vatan için Şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:

İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

MANSUR YAVAŞ: YÜREĞİMİZ YANIYOR, İÇİMİZDEKİ FIRTINA DİNMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yavaş, şunları yazdı:

Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor.Allah'ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

DAVUTOĞLU: KAHRAMAN SİLAHLI KUVVETLERİMİZE GÜVENİMİZ TAMDIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İdlib'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarında İdlibte şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifa dilerim. Kahraman silahlı kuvvetlerimize güvenimiz tamdır. Rabbim milletimizi ve devletimizi muhafaza eylesin" dedi.

BAHÇELİ: İDLİB KRİZİ MİLLİ BEKAMIZI TEHDİT ETMEKTEDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İdlib krizinin Milli bekamızı tehdit ettiğini belirten Bahçeli, "İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle gerçekleşmelidir" dedi.

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