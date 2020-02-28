İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu

25 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Siyasiler peş peşe yaptığı paylaşımlarla hain saldırıyı kınadı.

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar geldi.

BAKAN ALBAYRAK: ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitte rhesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

"BU KALLEŞLİĞİN HESABINI EN AĞIR BİÇİMDE VERECEKLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Twitterhesabından paylaşımda bulundu. Sözcü Çelik paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alçak saldırıyı hakettiği şekilde cevaplandırmaktadır. Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İdlib'de 33 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELİM TEMURCİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, paylaşımında, "Bütün Türkiye ekranlara kitlenmiş, bu mübarek gecede daha az şehidimizin ismi okunsun diye dua ediyor. İçimiz yanıyor. 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğu bilgisi veriliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZ VAR

Suriye'den gelen acı haberler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise başsağlığı dileğinde bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı;

Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında #ŞehitlerimizVar.Vatan için Şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:

İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

MANSUR YAVAŞ: YÜREĞİMİZ YANIYOR, İÇİMİZDEKİ FIRTINA DİNMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Yavaş, şunları yazdı:

Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor.Allah'ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

DAVUTOĞLU: KAHRAMAN SİLAHLI KUVVETLERİMİZE GÜVENİMİZ TAMDIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İdlib'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarında İdlibte şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifa dilerim. Kahraman silahlı kuvvetlerimize güvenimiz tamdır. Rabbim milletimizi ve devletimizi muhafaza eylesin" dedi.

BAHÇELİ: İDLİB KRİZİ MİLLİ BEKAMIZI TEHDİT ETMEKTEDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İdlib krizinin Milli bekamızı tehdit ettiğini belirten Bahçeli, "İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle gerçekleşmelidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Meral Akşener, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler

CHP, TBMM'yi kapalı oturumla toplanmaya çağırdı

Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP Türkiye Raportörü'nden İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama: Türk askerleri için çok üzgünüm
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 04:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]