İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehit Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki babaevine gelen Pamukkaye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve 11. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileri, baba Mehmet Çankaya ve yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin babası Mehmet Çankaya, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Kezban Eldemir'in Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada şehit Çankaya'nın naaşının yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Halil Çankaya, Çankaya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:24:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]