Son Dakika Haberleri: İdlib'de son 2 haftada 40 bin sivil yerinden edildi
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İdlib'de son 2 haftada 40 bin sivil yerinden edildi

6 saat önce

Türkiye-Suriye sınırındaki yoldan araçların geçişleri Sivillerin eşyalarını yükledikleri araçları ile yoldan geçişleri Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle son 14 günde yaklaşık...

Türkiye- Suriye sınırındaki yoldan araçların geçişleri

Sivillerin eşyalarını yükledikleri araçları ile yoldan geçişleri

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle son 14 günde yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun saldırılar sonucunda ortaya çıkan göç ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Esed rejimi askerleri, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib'deki zeytinliklere ve Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı.

İdlib'de son 2 haftada 40 bin sivil yerinden edildi

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:23 Kaynak: AA
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