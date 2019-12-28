İdlib'den göç edenlerin soğuğa karşı vazgeçilmezi halılar Gaziantep'ten - Son Dakika
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İdlib'den göç edenlerin soğuğa karşı vazgeçilmezi halılar Gaziantep'ten

6 saat önce

Gaziantepli sanayiciler, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Türkiye'nin sınır hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayan sivillere, gıda ve temizlik malzemesinin yanı sıra halı yardımı da yapıyor.

İdlib'den göç edenlerin soğuğa karşı vazgeçilmezi halılar Gaziantep'ten, System.String[]

Gaziantepli sanayiciler, Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Türkiye'nin sınır hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalan ve çadırlarda yaşayan sivillere, gıda ve temizlik malzemesinin yanı sıra halı yardımı da yapıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Temsilcisi Tuncay Mengilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye iç savaşının başladığı dönemden bu yana Gaziantepli sanayicilerin, bölgedeki mazlumların en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olarak bilinen Bab, Azez ve Cerablus'un da en büyük destekçisinin Gaziantepli iş insanları olduğunu kaydeden Mengilli, bu anlamda sanayicilerin yüreğini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Astana görüşmelerinin bir sonucu olarak İdlib'in insanların sığındıkları son bölge olduğunu ifade eden Mengilli, "Artık 3 defa, 4 defa göç eden insanların yaşama umudunu zinde tutacak tek yer İdlib'di. Ancak en son saldırıların ardından yüreği tükenmeyen, 'Ölümüm burada olmasın' diye direnen, çocuklarını, eşlerini, hatta torunlarını kurtarmaya çalışan, aslında hiç kimsesi kalmamış insanların tek çıkış kaynağı artık sınırın bu bölgesine yaklaşmak ve Fırat Kalkanı bölgesine gelmek." dedi.

İdlib'den son dönemde Türk sınır hattına gelen 50 bin mültecinin en önemli umudunun Gaziantep'teki sanayiciler olduğunu belirten Mengilli, "Gerçekten büyük yardıma ihtiyaç var, yürekleri ortaya koymaya ihtiyaç var. Bu anlamda gerçekten yüreğini ortaya koyan Gaziantepli sanayiciler, ciddi oranda yardımlarıyla mazlumlara sahip çıkmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Bir süredir bu insanlar için bağış kampanyası başlattıklarına işaret eden Mengilli, şöyle konuştu:

"Bunlar için hemen hemen her gün yardımların bulunduğu araçları çıkarmaya çalışıyoruz. Bol miktarda un gönderiyoruz. Toplam 40 tıra yakın un gönderdik, halı gönderdik. Gaziantep halı üretiminin merkezi olması nedeniyle çok ciddi şekilde destek veriyor. Çok miktarda gıda ve hijyen malzemesi gönderiyoruz. Bunun yanı sıra insanımız satın aldığı küçük ürünleri gönderiyor. İnsanlar bazen aldıkları bir battaniyeyi, bir sürahiyi veya bir paket şeker ve pirinci buraya getirerek bırakıyor. Biz günlük gönderdiğimiz araçlara bunları ekleyerek İdlib'den sınırımıza gelen mazlum halka yolluyoruz."

"Halı hemen hemen her çadırın vazgeçilmez tek yaşam kaynağı"

Halının çadırda önemli olduğuna değinen Tuncay Mengilli, "Halı neden önemli? En önemli sorun kış, soğuk. Çadırı tedarik ediyoruz ancak ısınmak, sıcak kalmasını sağlamak oldukça zor bir iş. Halı hemen hemen her çadırın vazgeçilmez tek yaşam kaynağı. Bazen minder bulamasanız da halının üzerinde bir aileyi yatırmak zorundasınız. Bu anlamda çok önemli. Hijyen yine Gaziantep'teki sanayicilerimizin ciddi anlamda destek olduğu bir alan. Özellikle çadırlar kışın çok fazla sel ve kış şartlarından dolayı ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor. Bu açıdan hijyen malzemesi konusunda bağışçılarımız çok ciddi destek oluyor." diye konuştu.

Gaziantepli sanayicilerin söz konusu mazlum olunca muazzam yardımda bulunduğunu belirten Mengilli, "Yakın zamanda 10 tır destek yolladık. Bugün çıkacak tırımızda toplamda 8 bin metrekare halı gidecek. Bu yaklaşık bin 400 çadırın iç yaşam malzemesinin hazır hale gelmesi demek. Bu insanların yaşam mücadelesinin önemli bir kaynağını desteklemiş oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Beşşar Esed, Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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