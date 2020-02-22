İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa verildi - Son Dakika

İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa verildi

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde önceki gün rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa verildi, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde önceki gün rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun kazağına sarılan anne Münteha Fırıncıoğulları, "Bugün benim en özel günüm"dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için gerçekleştirilen askeri sevkiyat sırasında Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın naaşı bugün memleketi Hatay'ın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit teğmenin üniformasının evlerinin kapısına asılması dikkat çekti. Oğlunun kazağına sarılan anne Münteha Fırıncıoğulları, "Bugün benim en özel günüm" dedi. Buradaki helalleşmenin ardından Şehit Fırıncıoğulları için Çiğde Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeye Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, baba Remzi Fırıncıoğulları, anne Münteha Fırıncıoğulları, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.  Törende metanetli görünmeye gayret eden anne Münteha Fırıncıoğulları, oğlunun fotoğrafını taşıdı.Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, gözyaşları içinde toprağa verildi.


- Samandağ
Ali Emre, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:37 Kaynak: DHA
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