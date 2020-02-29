İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ı 5 bin kişi uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ı 5 bin kişi uğurladı - Son Dakika

İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ı 5 bin kişi uğurladı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İdlib şehidi Tolga Can Yılmaz'ı 5 bin kişi uğurladı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde askeri uçakla Çaycuma Havaalanı'na getirildi. Şehit Yılmaz için Çaycuma Kapalı Pazar Yeri'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen anne Tülay Yılmaz ve emekli maden işçisi babası Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Oğulunun tabutuna sarılan Tülay Yılmaz, "Bunu hak etmedin oğlum. Yakışıklı oğlum. Sen benim bebeğimdin. Mis gibi kokuyorsun oğlum. Ben ne yaparım sensiz" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Yılmaz'ın yakınları da törende gözyaşlarını tutamadı.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yılmaz'ın cenazesi, ilçeye bağlı Karapınar beldesinde toprağa verildi.

'BEN ASLAN GİBİ YİĞİT BİR ASKERİN ANNESİYİM'

4 yıllık uzman çavuş Tolga Can Yılmaz'ın askerlik görevinin ardından çok sevdiği askerliğe devam etmek için uzman çavuş olduğu öğrenildi. Ender Çelik, 10 gün önce görüştüğü yeğeni Yılmaz'ın telefonda kendisine, "Hakkını helal et enişte' dediğini söyledi.

Şehit Tolga Can Yılmaz ve annesi Tülay Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygu yüklü fotoğraf ve sözler de duygulandırdı. Annesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaşım yapan şehit Yılmaz'ın, "Dünya kadınlar günün kutlu, mutlu ve gururla geçsin annem" etiketiyle paylaştığı fotoğraf ve 'Ben aslan gibi yiğit bir askerin annesiyim' başlıklı sosyal medya hesabı bulunan anne Tülay Yılmaz'ın 'Kokusuna hasret kaldığım canım oğlum' sözleriyle oğlunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşım yürek burktu.

Şehit Yılmaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içenlerdeniz Paşam" yazılı paylaşımı ise sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.


Can Yılmaz, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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