İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, genç opera rejisörleri yarışması "Uluslararası Genç Opera Yarışması-Nano Opera"da Türkiye'yi temsil edecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Moskova Hükümeti ve Moskova Kültür Departmanı birlikteliği ile 2013'te hayata geçen yarışma, iki yılda bir "Moskova Helikon Opera"da düzenleniyor.

Ayyılmaz, 22-28 Mayıs'ta gerçekleşecek yarışmanın, uluslararası sanatçılardan oluşan final jürisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlükleri adına Türkiye'yi temsilen Rusya'ya davet edildi.

Recep Ayyılmaz hakkında

Opera yönetmeni, çevirmen, tiyatro sanatçısı ve müzisyen Recep Ayyılmaz, sanat yaşamına Radyo Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.

Yüksek müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında alan Ayyılmaz, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi aldı.

Ayyılmaz, Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili, Edebiyatı ve Filolojisinde, ikinci yüksek öğreniminden mezun oldu. Tahsin Yücel, Belkıs Aran, Yıldız Kenter, Demirhan Altuğ ve Çetin İpekkaya'dan dersler aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında da sahneye çıkan Ayyılmaz, gazete ve dergilerde kültür sanat yazıları yazıp, Fransızca'dan çeviriler yaptı. Daha sonra İDOB'da kadrolu sanatçı olarak atandı.

Recep Akyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği desteğiyle Paris Devlet Opera ve Balesi'nde yönetmenlik stajı yaptı. Fransa da Ecole İnternational du theatre ve Atelier theatre d'aujourd hui'ye kabul edildi.

Klasik müzik tarihi, opera, tiyatro, sahneye koyma sanatı üzerine seminerler de veren Ayyılmaz, aynı zamanda Moskova Bolşoy tiyatrosunda mizansenleri oynamış ilk Türk yönetmen oldu.