İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek

29.04.2022 11:33
İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, genç opera rejisörleri yarışması "Uluslararası Genç Opera Yarışması-Nano Opera"da Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, genç opera rejisörleri yarışması "Uluslararası Genç Opera Yarışması-Nano Opera"da Türkiye'yi temsil edecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Moskova Hükümeti ve Moskova Kültür Departmanı birlikteliği ile 2013'te hayata geçen yarışma, iki yılda bir "Moskova Helikon Opera"da düzenleniyor.

Ayyılmaz, 22-28 Mayıs'ta gerçekleşecek yarışmanın, uluslararası sanatçılardan oluşan final jürisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Müdürlükleri adına Türkiye'yi temsilen Rusya'ya davet edildi.

Recep Ayyılmaz hakkında

Opera yönetmeni, çevirmen, tiyatro sanatçısı ve müzisyen Recep Ayyılmaz, sanat yaşamına Radyo Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.

Yüksek müzik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarında alan Ayyılmaz, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi aldı.

Ayyılmaz, Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili, Edebiyatı ve Filolojisinde, ikinci yüksek öğreniminden mezun oldu. Tahsin Yücel, Belkıs Aran, Yıldız Kenter, Demirhan Altuğ ve Çetin İpekkaya'dan dersler aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında da sahneye çıkan Ayyılmaz, gazete ve dergilerde kültür sanat yazıları yazıp, Fransızca'dan çeviriler yaptı. Daha sonra İDOB'da kadrolu sanatçı olarak atandı.

Recep Akyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fransa Büyükelçiliği desteğiyle Paris Devlet Opera ve Balesi'nde yönetmenlik stajı yaptı. Fransa da Ecole İnternational du theatre ve Atelier theatre d'aujourd hui'ye kabul edildi.

Klasik müzik tarihi, opera, tiyatro, sahneye koyma sanatı üzerine seminerler de veren Ayyılmaz, aynı zamanda Moskova Bolşoy tiyatrosunda mizansenleri oynamış ilk Türk yönetmen oldu.

YORUMLAR
500
W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde W60 Edge Istanbul'da Berfu Cengiz - Anastasia Tikhonova yarı finalde Çeçen Muhaliflere Eylem Hazırlığında Oldukları İddiasıyla Hakkında Dava Açılan 8 Sanıktan 6'sı Tahliye Edildi Çeçen Muhaliflere Eylem Hazırlığında Oldukları İddiasıyla Hakkında Dava Açılan 8 Sanıktan 6'sı Tahliye Edildi

İstanbul, Türkiye, Moskova, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı:
11:29 Duvarı delerek soygun yaptı, bir de karşılaştığı vatandaşlara selam verdi
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:48:25. #1.11#
SON DAKİKA: İDOB rejisörlerinden Recep Ayyılmaz, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement