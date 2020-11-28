İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması - Son Dakika

İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması

28.11.2020 15:24
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, Özel Halk Otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, Özel Halk Otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı.

Törene  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Tarık Safi, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Başkanı Ramazan Gürler, Öztaş A.Ş. Başkanı Mehmet Tekin ve Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir katıldı.

Halk otobüslerinin dönüşümü projesini hayata geçiren ekipte yer alanlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Halk otobüslerimizin, tek bir sistem içerisine girip, sistemin içerisinde hizmet vermesini sağlamak, bu yatırımı yapan her arkadaşımızın aslında işine gelmelidir. Sizler, İstanbul taşımacılık sisteminin, geçerli, denetimli ve aynı zamanda güvenli birer parçası haline geldiniz. Birincisi bu. İkincisi; aslında biz, maddi olarak baktığınızda risk alıyoruz. Ancak esas olan; biz, vatandaşımızın en iyi hizmeti almasını sağlamakla yükümlü olduğumuzun altına imza atmış oluyoruz. Bir başka boyutu; özel halk otobüsü yatırımı yapan şirketlerin ve kişilerin de yine kendi içerisinde de adaletli bir sistemi yönetme biçimine katkı sunmuş oluyoruz. Çok değerli bir işe imza attık hep beraber" dedi.Dönüşümün tam olarak gerçekleşmesinden sonra İstanbul'da aynı renkte ve hizmet kalitesinde otobüslerin dolaşacağını belirten İmamoğlu, "İnanıyorum ki sizin gibi kıymetli yöneticilerimiz, her biriniz, gözünüz, kulağınız gibi sistemi denetler olacaksınız. Aslında her biriniz; bizim kıymetli yöneticimiz, müfettişimiz gibi davranacaksınız. Ben, buna inanıyorum. Dolayısıyla biz istiyoruz ki, 16 milyon insanımız, otobüsünde huzurlu, güvenli, bütün ahlaki kurallara uygun seyahat edebilsin. Bunu da sizler bizler el birliği ile sağlayalım. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum. İnşallah bu iş birliği, farklı meslek kuruluşlarına, dallarına ya da farklı ulaşım araçlarına da örnek olur. Gerçekten sistemi bütünleştirmek, entegre etmek ve bir bütün gibi süreci yönetebilmek, büyük bir kabiliyet olacak İstanbul adına" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA YOLCU ALMAMIZA GEREK KALMAYACAK"İETT Genel Müdürü Bilgili de, "Yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığımız özel halk otobüslerinin dönüşümü projemizde, bugün bir sonuca vardık. Şirketlerimizle karşılıklı anlaşarak, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hizmet veren tüm otobüslerin İETT çatısı altında, esnek bir planlamayla yönetilmesine dair bir anlaşma imzalayacağız bugün. Hayırlı olmasını diliyorum hem İstanbul'umuza hem de kurumumuza, belediyemize ve şirketlerimize" şeklinde konuştu. Bilgili'nin ardından konuşan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ovacık ise özel halk otobüsü taşımacılığında 40-50 yıllık geleneği değiştirdiklerini belirterek, "Yolcu hasılatına dayalı ücret toplama sistemini, yolcunun türevine veya çeşitliliğine bakmaksızın, İBB ve İETT ile yaptığımız anlaşma gereği, bunu kilometre başı bir ücret ödemeye dönüştürüyoruz. Bu, ne kazandıracak? İBB ve İETT'ye esnek planlamayı kazandıracak, her yere, her aracın gidebilmesini kazandıracak, her şekilde çalışmasını kazandıracak. En önemlisi, yolcuya ne kazandıracak? Yolcunun kaliteli toplu taşıma yapmasını, daha güvenilir toplu taşıma yapmasını sağlayacak, kendi cebimize çalışmadığımız için araçlarımızın çok fazla hızlı gitmesine gerek kalmayacak, çok fazla yolcu almamıza gerek kalmayacak" diye konuştu.

CANLI DENETİM SİSTEMİ OLUŞTURULACAK Yeni sistemle, özel halk otobüsleri ile iştirak şirketlerine ait otobüsler, İETT çatısı altında birleşti. Toplu ulaşım otobüslerin mevcut kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması amacıyla işletme modelinin yeniden yapılandırılmasını içeren kararla, 3 bin 41 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç kiralama sistemiyle İETT tarafından işletilmeye başlanacak.

Yeni sistemde tüm araçlara, bilgisayarı ve takip sistemi takılacak. İETT, bütün otobüsleri canlı olarak denetleyebilecek. "Mobiett" ve "Atayol" yazılım sistemiyle vatandaşlar araç doluluklarını önceden görebilecek. Araç içerisinde yaşanan sorunlar, anında İETT filo takip sistemine bildirilecek ve otobüse canlı bağlanılarak müdahale edilebilecek. Yeni nesil otobüslerde, yalnızca İstanbul Ulaşım Akademisi'ndeki tamamlayan şoförler çalışabilecek. Her şoföre belirli bir puan sistemi getirilecek. Vatandaş memnuniyeti, güvenli sürüş ve diğer teknik kriterler ile puanını yükselten şoförlere, ilave ödüller verilecek. Vatandaştan yoğun şikayet alan, trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu tehlikeye atan şoförler ise, belli bir puanın altına düştüğünde, sistem dışına çıkarılacak.


İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında dönüşüm anlaşması
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında dönüşüm anlaşması
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında dönüşüm anlaşması
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında dönüşüm anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Otobüsü, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması - Son Dakika


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