İETT otobüsünde sazlı yolculuk

İETT otobüsünde sazlı yolculuk
29.01.2026 22:07
İETT otobüsünde sazlı yolculuk
Haber Videosu

İstanbul'da Eminönü-Arnavutköy seferini yapan İETT'ye ait bir otobüste yaşanan sürpriz anlar, yolculuğu adeta küçük bir konser salonuna çevirdi. Seyir halindeki otobüste bir yolcu sazını çıkararak türkü çalmaya başladı. Çalınan türküler vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İETT otobüsünde seyahat eden yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu.

KEYİFLİ ANLAR YAŞATTI

Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 hat nolu otobüsün içinde çalınan saz, yolcuların ilgisini çekti. Günün stresinden uzaklaşan vatandaşlar, keyifli anlar yaşattı.

İETT otobüsünde sazlı yolculuk

O ANLAR KAMERADA

Sıcak ve samimi atmosferin oluştuğu yolculukta, yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Müzik, İETT, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İETT otobüsünde sazlı yolculuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İETT otobüsünde sazlı yolculuk - Son Dakika
