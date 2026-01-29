İstanbul'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, İETT otobüsünde seyahat eden yolcuların yüzünde tebessüm oluşturdu.
Eminönü-Arnavutköy seferini yapan 336 hat nolu otobüsün içinde çalınan saz, yolcuların ilgisini çekti. Günün stresinden uzaklaşan vatandaşlar, keyifli anlar yaşattı.
Sıcak ve samimi atmosferin oluştuğu yolculukta, yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
İETT otobüsünde sazlı yolculuk
