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İETT, yolcularıyla buluşuyor

11 dakika önce

İETT'nin yolcuların deneyimlerini ve taleplerini bizzat kendilerinden öğrenebilmek için hayata geçirdiği "Yolcu Buluşmaları", Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla toplantı sayısı arttırılarak devam ediyor.

İETT, yolcularıyla buluşuyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, 2012 yılından beri her yıl 6 ayrı toplantıyla gerçekleştirdiği Yolcu Buluşmaları'nı, sayısını arttırarak devam ettirme kararı aldı.

İETT Bürokratları, son olarak 147 numaralı Şahintepe-Avcılar Cihangir Mahallesi otobüs hattının yolcularıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda, hatla ilgili iyileştirmeye açık 20 konu tespit edildi. Sorunların çözülmesi için çalışmalar başlatıldı.

YOLCULAR UZMANLARLA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR

Yolcu Buluşmaları kapsamında, konu hakkında başvuru yapmış yolcular kuruma davet ediliyor ve uzman personelle bir araya getiriliyor. Vatandaşlar yolculuk deneyimlerini birebir paylaşarak, bürokratlarla fikir alışverişinde bulunuyor.

Proje, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla kuruma başvuruda bulunmuş İstanbulluların sorunlarının çözülmesini amaçlıyor. Toplantılarda öneriler ve İETT'nin hizmetleri hakkındaki düşünceler, bizzat vatandaşların kendisinden öğreniliyor. Hatlarda yaşanan sıkıntılarla ilgili iyileştirmeye açık alanlar tespit ediliyor. Yolcuların bildirdiği öneri, istek veya şikayetler, çözüm odaklı olarak sorumlu birimlerle paylaşılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şahintepe, Avcılar, İETT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
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