İftariyelikler bizi bekler...

1) MEMLEKET HAVASI

Namlı Karaköy, İstanbul

Namlı, pek çok yöresel ürünü müşterilerinin ayağına getiriyor. Memleketinizi özlediyseniz, mekanın şarküterisinde memleket havası almanız mümkün! Sucuk, salam ve sosisler kendi imalatları. Ebru Erke öneriyor... (0212) 293 68 80

2) İSTANBUL'UN KALBİNDE

Cankurtaran Gıda, İstanbul

Mısır Çarşısı'nda 1946'dan beri hizmet veren Cankurtaran Gıda'da Divle obruk peynirinden Malatya'nın tuzsuz tereyağına, karakovan petek balından çeşnili kuru ete pek çok lezzet bulabilirsiniz. Çiğdem Seferoğlu'nun tavsiyesi. (0212) 520 29 37

3) YAKLAŞIK BİN ÇEŞİT!

Gözde Şarküteri, İstanbul

30 yıldır Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda yaklaşık bin çeşit ürünüyle hizmet veren Gözde Şarküteri'de kendinizi kaybedebilirsiniz. Sahrap Soysal "Eski kaşarı, obruk peyniri, keçi peyniri mutlaka denenmeli" diyor. (0216) 346 02 40

4) DOĞAL ÜRÜNLER

İpek Hanım Çiftliği, İstanbul

İnternet alışverişinin yanı sıra İstanbul'da birkaç mağazası da olan İpek Hanım Çiftliği, doğal ve organik ürünler sunuyor. Salih Seçkin Sevinç "Kars'ın göbek kaşarı, Nazilli'nin tazecik sebzeleri ve ekşi mayalı pideleri çok iyi" diyor. (0216) 345 11 55

5) YÖRESEL LEZZETLER

Çemen's Gurme ve Mutfak, Kayseri

55 yıllık ustalarıyla geleneksel Kayseri lezzetlerinin korunmasına titizlik gösteren marka şu an 21 şehirde 25 bayi ve 5.100'ün üzerinde satış noktasında. Deniz Sipahi "600'e yakın yöresel ürün var" diyor. (0352) 333 82 82

6) BİR KLASİK

Ecevitler, İstanbul

Kadıköy Çarşısı'ndaki Ecevitler, 1968'den beri hizmet veriyor. İstanbul'un hem en iyi hem de en eski şarküterileri arasında... Çok iyi peynirler bulabilirsiniz. Şarküteri menüsü de oldukça zengin. Mehmet Yaşin'in önerisi. (0216) 345 61 41

7) GELENEKSEL ÜRETİM

Tabakoğlu Pastırma ve Sucukları, Kastamonu

1880'den beri dededen toruna geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ediyor. Adnan Şahin "Et ürünleri, pastırma ve sucukta efsane bir lezzeti var. Süt ürünleri ve diğer ürünlerde de iddialılar" diyor. (0366) 214 89 79

8) KAHVALTILIK HER ŞEY

İtimat, İstanbul

İznik ve Yenişehir'de günlük 30 ton süt işleme kapasitesiyle işe başlayan firmanın ilk ürünü beyazpeynirdi. Bugün envai çeşit süt ürünüyle İstanbul'un pek çok yerindeki mağazalarında hizmet veriyor. Sinem Çapraz öneriyor. (0216) 310 98 97

9) YURDUN DÖRT BİR YANINA

Beslenx.com

Sağlıklı beslenme önceliğiyle kurulan bu e-ticaret sitesi, doğal ürünleri bünyesinde topluyor. Tereyağından bala tüm ürünlere çevrimiçi ulaşabilirsiniz. "Yerel üreticiden ve seçerek aldığı ürünleri vaat ettiği kalitede sunuyor" diyor Nilhan Aras.

10) FİYAT-KALİTE DENGESİ

Erzincan Mandıra, Ankara

Ankara'nın sevilen mekanının dokuz semtte şubesi var. Erdal İpekeşen "Fiyat ve kalite dengesi iyi. Üreticilerin yörelerine özgü ürünlerini, o yöreden tedarik ediyor. İthal ve yerli ürün çeşitliliği fazla" diyor. (0312) 397 65 56