Iğdır'da Birlik ve Beraberlik Çağrısı
Son Dakika Logo
Yerel

Iğdır'da Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Iğdır\'da Birlik ve Beraberlik Çağrısı
26.01.2026 11:44
Aşiret Liderleri Derneği, toplumsal birlik için sağduyu ve tedbir çağrısında bulundu.

Iğdır'da Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderleri Derneği, Türkiye ve Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Türkiye genelindeki 50'den fazla aşireti ve 150'den fazla kanaat önderini temsilen, Dernek Başkanı Ferhat Armağan tarafından yapılan açıklamada, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak, sağduyu çağrısında bulunuldu. Armağan, bölgede ve ülkede yaşanan hassas süreçlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinin itidalli davranmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Armağan açıklamasında, "Bölgemizde bulunan 50'den fazla aşiret ve kanaat önderleri adına, Aşiret Liderleri ve Kanaat Önderleri Derneği olarak şunları özellikle hatırlatmak ve ülkemizde toplumumuzla paylaşmak istiyoruz: Ülkemizin ve toplumumuzun birlik ve beraberliğine ciddi manada hepimizin ihtiyacı vardır"

"Toplumumuzun ihtiyatlı ve sükünetli olması elzemdir"

Zaman zaman bazı münferit ve istemediğimiz olaylar yaşanmaktadır. Bununla ilgili olarak toplumumuzun fevkalade ihtiyatlı olması, birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi elzemdir. Bu noktada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Ülkemize, ülkemizi temsil eden büyüklerimize, halkımıza ve toplumumuza karşı bu birlik ve beraberlik ruhu içinde olmamız son derece önemlidir. Buna azami derecede dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi.

"Orta Doğu bir ateş çemberi içindedir"

"Bilhassa Orta Doğu bölgesi maalesef bir ateş çemberi içindedir. Bu nedenle çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diyen Armağan, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir zaman zulmün yanında olmadık. Zulüm nerede olursa olsun ve kimden gelirse gelsin, zulme her zaman karşıyız. Masumların ve mazlumların kesinlikle yanındayız. Suriye bölgesinde 15 günlük bir ateşkesin sağlanmış olması olumlu bir gelişmedir. İnşallah savaşla hiçbir alakası olmayan masumlar, çocuklar ve aileler ihtiyatlı bir şekilde bölgeden tahliye edilir. Biz akrabalık bağları güçlü, geniş bir milletiz. Türkler de öyledir, Kürtler de öyledir, Araplar da öyledir. Elhamdülillah farklı devletlerde yaşamalarına rağmen bu bağlar son derece kıymetlidir. Hepimizin ittihadı, inşallah ittihad-ı İslam'a vesile olacaktır."

"Ayrıştırıcı oyunlara karşı dikkatli olmalıyız"

Ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu belirten Armağan, "Emperyalist, dinsiz ve siyonist güçlerin, tarih boyunca alem-i İslam'ın iki kahraman unsuru olan Kürtleri ve Türkleri birbirinden ayırmak, parçalamak ve bölmek için bütün güçleriyle çalıştıklarını hepimiz bilmekteyiz. Bu sebeple herkesin ve her kesimin çok daha dikkatli, tedbirli ve sükünetli olması gerekmektedir. Devlet büyüklerimizden de bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Ülkemiz birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bütün siyasi partilerin de bu ülkenin birlik ve beraberliği için sorumluluk alması gerekmektedir. Maddi ve manevi sıkıntılarımızdan ancak bir araya gelerek kurtulabileceğimizi biliyoruz. Dış güçlerin, Avrupa'nın ya da Amerika'nın bizi yönlendirmesi ve şekillendirmesi asla bizim yararımıza değildir. Aksine, asırlardır bizi bölmek ve parçalamak için çalıştıkları artık açıkça görülmektedir. İnşallah onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Asırlar boyunca bizi yok etmek isteyen bu zalim anlayışlara asla boyun eğmeyeceğiz. İnancımızın gereği olarak birlik ve beraberliği herkesten talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Armağan, son olarak şöyle dedi:

"Ülkemizde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor; ancak bunları aşacak güç yine milletimizin birliğindedir. Buradaki aşiretler ve kanaat önderleri adına toplumumuzdan özellikle ricamız şudur: Birlik ve beraberliğimize azami derecede dikkat edelim. Türkiye'mizin buna ihtiyacı vardır, alem-i İslam'ın buna ihtiyacı vardır. İnşallah bu sıkıntılı günleri de hep birlikte aşacağız. Son dönemde Meclis'te Türkiye gündemiyle ilgili olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Güzel süreçlere girildiğini görüyoruz. Ancak ne zaman ülkemiz toparlanma sürecine girse, içerden ve dışardan çeşitli sıkıntıların çıkarıldığını da tecrübeyle biliyoruz. Buna karşı dikkatli olmalıyız. Biz biriz ve beraberiz. Kürtlerin ve Türklerin kader-i ezelisi, asırlar boyunca bu iki milleti birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye sevk etmiştir. Bugün de omuzlarımızda Kürtlerin, Türklerin, Arap kardeşlerimizin ve tüm İslam milletlerinin hakkı vardır. Küçük meseleler ve değersiz tartışmalarla birbirimizi incitmeyelim. İnşallah birlik ve beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Toplumumuzdan beklentimiz, bu konuda azami gayret göstermesidir." Açıklamada ayrıca, barışın, diyalogun ve karşılıklı anlayışın bölge halkları için vazgeçilmez olduğu belirtilirken, kanaat önderlerinin her zaman toplumda uzlaştırıcı bir rol üstlenmeye devam edeceği vurgulandı. Basın açıklaması, sağduyu ve toplumsal dayanışma çağrısıyla sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Iğdır'da Birlik ve Beraberlik Çağrısı - Son Dakika
