Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
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Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

49 dakika önce

Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldıIĞDIR – Iğdır'da Kerbela şehitleri düzenlenen merasimle anıldı.

Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı, System.String[]

Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

IĞDIR – Iğdır'da Kerbela şehitleri düzenlenen merasimle anıldı.

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile birlikte şehit edilişinin 1380. yıl dönümü, Iğdır'da gözyaşları ile anıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'na akın eden binlerce vatandaş gözyaşı döktü. Sünni ve Şia fark etmeden her Müslüman'ın gerçek görevi olduğunu belirten Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, "Ehl-i beyt ve Kur'an aşıkları imamı zamana başsağlığı vermek üzere toplanan Iğdır halkına canı gönülden teşekkür ederim. Sünni ve Şia fark etmeden herkesin gerçek görevidir. O gün yok mudur bana yardım eden. O gün Hz. Hüseyin'i yalnız koyanlar bugün bütün meydanlarda 'Lebbeyk ya Hüseyin, senin için canımızı, malımızı ve özümüzü vermek için hazırız.' Bir tarafta Kur'an, bir tarafta şeytan. Bir tarafta zalim, bir tarafta mazlum. Bir tarafta hak, bir tarafta batıl. Ben konuya girmeyeceğim, çünkü değerli alimlerimiz o konuyu izah edecek. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın emri ile topluma ifade ettiği, sizden hiçbir şey istemiyorum fakat benim ehl-i beytime sevgi ve muhabbet gösterin" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunarak, Hz. Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakıldıktan sonra program son buldu. Kızılay, Yeraltı Çarşısı üzerine kurduğu stantlar ile mateme katılan ve kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlardan kan topladı.

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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