İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi - Son Dakika

İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini kayıt altına alınan İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi" Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda açıldı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu


İHA Fotoğraf Sergisine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, kurum müdürleri ile vatandaşlar gezdi. Salihlili vatandaşlar sergiyi büyük ilgi gösterirken, İHA'nın fotoğraf sergisi ise sergiyi gezen vatandaşlara hain darbe gecesindeki o anları tekrar yaşattı.


Kaymakam Sağlam anı defterini imzaladı


Öte yandan, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki anı defterini imzaladı. Kaymakam Sağlam anı defterine "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Salihli'mizde de 15 Temmuz günü bu hain girişime karşı yediden yetmişe, çocuğundan gencine, yaşlısına, kadınından erkeğine, idarecisinden vatandaşına, toplumun her ferdi ve her kesimi dimdik ayakta durmuş, adeta kıyama kalkmıştır. Binlerce insanın her gün katıldığı demokrasi nöbetlerine şu meydan şahitlik etmektedir. Elhamdülillah Salihli'mizin vatansever, bayrak sever insanları, bu imtihanı en öne saflarda büyük bir aşkla, heyecanla başarmıştır. Dosta düşmana verilecek en güzel mesaj, bugün olduğu gibi 15 Temmuz'da da verilmiştir. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" yazdı.


Kaymakam Sağlam, 15 Temmuz'u fotoğraflarla unutturmayan İhlas Haber Ajansına teşekkür etti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 06:23:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHA'nın unutulmayan 15 Temmuz fotoğrafları Salihli'de sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]