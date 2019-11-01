İHH'dan Afganistan'daki yetimlere yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Yetim Dayanışma Günleri (YDG) kapsamında Afganistan'ın 5 farklı bölgesine giderek yaklaşık 3 bin 500 yetime yardım etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl YDG ile 128 bin 669 yetim ve ailesine iyilik götürüyor. Toplamda 607 projenin gerçekleştirileceği günler eylül, ekim ve kasım aylarında Türkiye ile 33 ülke ve bölgede icra ediliyor.

Yetim sponsorlarının da eşlik ettiği İHH ekiplerinde, yurt içi ve dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve her meslek grubundan gönüllüler yer alıyor. İHH, YDG ile yetimlerin geleceğe daha sağlıklı şartlarda hazırlanabilmesi için faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda, İHH ekiplerinin gittiği ülkelerden biri de yarım asırdır savaşın ve işgalin sürdüğü Afganistan. İHH ekibi, Afganistan'da Celalabad, Pervan, Takhar, Badahşan ve başkent Kabil'de yaklaşık 3 bin 500 yetime ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. Bir hafta süren ziyaretler boyunca İHH ekibi, yetim piknikleri, yetimlere adak ve akika kurbanlarının ulaştırılması, kırtasiye malzemesi dağıtımı ile yetim ailelerini kalkındırma projelerini hayata geçirdi.

Afganistan'a giden İHH medya biriminden Bilal Gündoğdu, hayır sahiplerine yetimler adına teşekkür etti. Gündoğdu, İHH'nın kurulduğu günden bu yana yetim bir peygamberin ümmeti olma hasebiyle yetimleri ve yetimliği öncelemeye devam ettiğini kaydederek, "Bu vesile ile Yetim Dayanışma Günleri kapsamında her yıl dünyanın dört bir yanına seferler düzenliyoruz. Bu yıl yetimlerimiz için iyilik hikayesi yazdığımız ülkelerden biri de Afganistan. Hayırseverlerimizin destekleriyle burada 4 farklı projeyi hayata geçirerek yaklaşık 3 bin 500 yetim kardeşimize ulaştık. Rabbimiz hayır sahiplerinin yardımlarını kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

İHH'nın Yetim Dayanışma Günlerine destek olmak için tüm operatörlerden "YETİM" yazıp "3072'ye kısa mesaj gönderilerek, projeye 5 lira katkı yapılabiliyor.