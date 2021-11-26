İHH'dan Gazze'ye 4 ambulans desteği - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye 4 ambulans hediye etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki Filistinlilere yardımların ulaştırılmasına devam ediliyor. İHH, sağlık alanında yaşanan aksaklıkların giderilmesine destek olmak için ambulans projesi başlattı.

Kampanya kapsamında satın alınan 4 ambulans, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve Al-Awda Hastanesine teslim edildi. Projeye, Singapurlu Müslümanların yanı sıra İHH İstanbul, Pendik ve Fatih Kadın Kolları destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz mayıs ayında Gazze'ye yönelik İsrail tarafından çok acımasızca bir saldırı olmuştu. Sağlık sektörü çok fazla zarar görmüş ve ambulanslar kullanılamaz hale gelmişti. Biz de İHH olarak hızlı bir şekilde bir proje başlattık ve ilk etapta tam teşekküllü 4 ambulansı hizmete aldık."