İHKİB/Gültepe: Çorap ihracatında 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz

İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin 2019'da 1.1 milyar dolarlık çorap ihraç ettiğine işaret ederek, "En kısa sürede 2 milyar dolara ulaşmak istiyoruz. Hedefi yakalayabilmemiz için doğru yatırımın yanı sıra nitelikli iş gücü büyük önem taşıyor" dedi.

Gültepe, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ve Marmara Üniversitesi'nin katılımıyla yürütülen proje ile sektöre bir yılda en az 200 çorap örme operatörü kazandırılacağını vurguladı ve ekledi:

"İhracatta 2 milyarlık hedef doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın desteği ve 19 ihracatçı firmamızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 'Çorap İhracatçılarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE Projesi'ni büyük bir başarı ile tamamladık. Projeyi yürütürken bir kez daha gördük ki sektörün katma değerli üretimi arttırabilmesinin yolu iyi yetişmiş iş gücünden geçiyor. Nitelikli iş gücü için Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ile birlikte İŞKUR, İSMEK ve Marmara Üniversitesi'nin katılımıyla ortak bir proje başlattık. Diğer sektörlere de örnek olacağını düşündüğümüz proje ile bu yıl en az 200 çorap örme operatörünü sektöre kazandıracağız. İş garantili eğitim programını tamamlayan kursiyerlerimiz 2 milyar dolarlık ihracat hedefimizde en önemli itici güçlerimizden birini oluşturacak."

Türkiye'de yılda 2.5 milyar çiftin üzerinde çorap üretimi yapıldığını ve üretimin yaklaşık yüzde 90'ının ihraç edildiğine işaret eden ÇSD Başkanı İlker Öztaş da, 12 milyar dolarlık dünya çorap ihracatı pazarında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10 olan payını ikiye katlamak istediklerini belirt ve "İHKİB'in öncülüğünde İŞKUR, İSMEK ve Marmara Üniversitesi'nin katılımı ile düzenlenen Çorap Makineci Modüler Programı'nın sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılanmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyor, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İHKİB açıklamasına göre, üretim ve ihracatta devlet, özel sektör, yerel yönetim, üniversite işbirliğinde referans oluşturacak 'Tekstil Teknolojisi Çorap Makineci Modüler Programı' için kursiyerlerin günlük harçlık ve eğitmen ücretlerini İŞKUR üstlenecek.

Kursiyerlerin iş başında eğitim programı kapsamında 6 aya kadar günlük ücretleri ve genel sağlık sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanacak. Her dönemde 20 kursiyerin katılacağı eğitim programı İSMEK'in Güngören yerleşkesinde özel olarak hazırlanan sınıfta gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi'nin eğitmen desteği vereceği kursun eğitim makineleri, yemek ve yol harçlığı gibi giderleri ÇSD tarafından karşılanacak. 224 saatlik kurs programı İHKİB Eğitim Vakfı tarafından hazırlanacak.

Eğitim mekanının teşrifatı ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve programın yürütmesi de İHKİB tarafından sağlanacak. İlki başarıyla tamamlanan kurs programının ikincisi 3 Şubat'ta başlayacak. Programa katılacak kursiyerler, 16 yaşını tamamlayan adaylar arasından sınav ve mülakatla belirlenecek. (Fotoğraflı)