İhtiyaç Haritası Beşiktaş'ta; yaklaşık bin 500 hane faydalanacak - Son Dakika

Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverler 'Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi' üzerinden bir araya gelecek. Kira, fatura, burs, gıda, tablet gibi ihtiyaçların karşılanacağı sistemden ilk etapta ihtiyaç sahibi olarak belirlenen bin 228 hane faydalanacak. Beşiktaş'ın gelir ve eğitim seviyesinin yüksek göründüğünü söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Çalışmalarımız neticesinde ihtiyaç sahibi hane sayısının bin 228 olduğunu gördük. Bunun 2 bin 500'lere çıkacağını ön görüyoruz. Bu projenin örnek olarak görüleceğini ve her tarafa yayılacağını düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverleri bir araya getireceği 'Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi' projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Bugün Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleşen lansman ile projenin detaylarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortaklarından Mert Fırat açıkladı. Başlatılan sosyal dayanışma ile ihtiyaç sahipleri kişilerin kira, fatura, burs, tablet gibi ihtiyaçlarının yardımsever kişiler tarafından karşılanacağı bildirildi. Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Rıza Akpolat, "Burada ihtiyaç sahibi ailelerle yardım yapacak vatandaşlarımızı bir portalda bir araya getiriyoruz. Bu projeyi kazandırmış olmaktan mutluyuz. Beşiktaş gelir ve eğitim seviyesi çok yüksek görünen bir yer. Burada ihtiyaç sahibi olarak tanımlanan hane sayısı azdır ya da yoktur diye görünüyor. Ancak biz bu çalışmalarımız neticesinde gördük ki 118 olan ihtiyaç sahibi hane sayısı, bin 228'e çıkmış. Biz bunun 2 bin 500'lerde olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta durum böyleyken diğer ilçelerde bu sorun daha derin hissedilebilir. Bu projenin örnek olarak görüleceğini ve her tarafa yayılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

93 BİN 540 HANEYİ, 11 BİN ESNAFI ZİYARET ETTİK"Birliği, beraberliği, dayanışmayı yönetim anlayışımızın merkezine koymuş bir belediyeyiz" diyen Akpolat, şunları söyledi: "Biz bütün komşularımızın ihtiyacı olan her konuda yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çeşitli projeler gerçekleştirdik. Kısa bir zaman önce Beşiktaş'ta kurduğumuz saha çözüm ekibiyle 93 bin 540 hanemizi ziyaret ettik. Yaklaşık 11 bin esnafımızı, kamu kurum ve kuruluşunu ziyaret ettik. Beşiktaş'ta girilmedik ev bırakmadık. Maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık."

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLE SAYISININ ARTACAĞI ÖN GÖRÜLÜYORİhtiyaç sahibi haneleri tespit etmek için anket çalışmaları yaptıklarını belirten Akpolat, "Beşiktaş'ta ihtiyaç sahibi aile konumunda kaymakamlıktaki veriler yaklaşık 118 haneydi. Saha çözüm ekibimizin yaptığı çalışma neticesinde ortaya çıkan rakam bin 228 hane oldu. Bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gördük. Bu rakam bize 'ben ihtiyaç sahibiyim' diyen hane sayısı. Bir bu kadar da bunu söyleyemeyen komşumuz olduğunu hem çağrı merkezine gelen telefonlardan hem de sosyal medyadan iletilen bildirimlerde görüyoruz. Pandemi koşulları devam ettikçe bu rakamın da 2-3 katına çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

HALK MAĞAZALARI HAZIRLADIKYaptıkları çalışmalardan örnekler sunan Akpolat, "Tespit ettiğimiz hanelerle ilgili halk mağazaları hazırladık. Burada vatandaşlarımıza hazırladığımız halk kartlarını dağıtacağız ve ihtiyaç sahibi aileler bu kartlarla halk markete gidip oradan sağlıktan gıdaya, tekstil ürünlerine, beyaz eşyaya ulaşabilecekler. Kartlara bir kredi tanımlandı ve alışverişlerini oradan yapabilecekler. Beşiktaş'ta hızlıca bir AŞ evi de hazırladık. Günde 7 bin 500 kişiye yemek verecek nitelikte bir AŞ evini de kazandırdık. Katılımcı bir anlayışla Beşiktaş'ı yöneteceğimize söz vermiştik. Bu sözümüzün gereğini yerine getirdik" dedi.

MERT FIRAT: DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLABİLECEK BİR MODELLEMEBesiktas.ihtiyacharitasi.org sayfasına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mert Fırat ise, "Başkanın yaptığı çalışmaları biz de yakından takip ettik. Bu süreçlerin hepsinde özverili bir çalışma var. İstanbul'daki birçok ilçe belediyesine örnek olabilecek bir modelleme söz konusu olacak.Bu sayfaya geçmişte yapılan çalışmaları da gireceğiz. Çalışmalar sayesinde yeni ihtiyaçları da görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ DESTEKÇİYE, DESTEKÇİLER İHTİYAÇ SAHİBİNE DÖNÜŞEBİLİR"Fırat, "Her an destekçinin bir gün ihtiyaç sahibine, ihtiyaç sahibinin de bir gün destekçiye dönüşebileceğini düşünüyoruz. Bu imece kültürü bizim halkımızın bildiği bir şey. Pandemi koşullarının içinde yeniden başka eşitlik yaratabilecek sistemi var etmek çok önemli. İhtiyaç sahibi yüzde bin artmış durumda. İnsanların maalesef söylemeye çekindikleri, dertlerini ifade etmekte zorlandıkları bir dönemden geçiyoruz. Bu tip sistemler, onları kendileri istemediği sürece deşifre etmiyor. Dolayısıyla, kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla ifade edebilecekleri bir sisteme dönüşüyor" diye konuştu.

AKILLI ŞEHİR ÜRÜNÜ; YERELDE YEREL DESTEKLENECEKPlatformun bir akıllı şehir ürünü olduğunu vurgulayan Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda var olan bir akıllı şehir ürünü. İhtiyaç haritası bir dönüşüm geçiriyor. Yerelde yereli destekliyoruz. Haritadan kırtasiye, kitap, gıda yardımı yapılacaksa o yereldeki esnaftan sağlanacak. Beşiktaş Pazar Yeri gibi sosyal market alanımız var orası Beşiktaş esnafından oluşuyor. Yereli yerelde kalkındırmak anlamında da çok önemli bir proje."

EN YAKINIMIZDAN BAŞLARSAK ZİNCİRLEME İYİLİK HAREKETİ BAŞLATIRIZ

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan da, "Başından beri İhtiyaç Haritası'nda hep şunu söyledik. Neden İhtiyaç Haritası var, neden sokak ve mahalle ölçeğine iniyoruz çünkü en yakınımızdan, kendi yan kapımızdan iyileştirmeye başlarsak zincirleme bir iyileştirme hareketi başlatırız ve bunu önce Türkiye'ye sonra dünyaya yayarız. İmece bizim kültürümüzde var, geçmişimizde var. Yardım eli uzatmak bizim özümüzde var. Bunu yeni nesillere yaymak, yeniden canlandırmak, globale yaymak bizim birinci amaçlarımızdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

- Karaköse