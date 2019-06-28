Son Dakika Haberleri: İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı
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İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı

1 saat önce

İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldıKİLİS - Kilis'te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.

İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı
KİLİS - Kilis'te yaşayan 100 ihtiyaç sahibi Suriyeli aileye buzdolabı dağıttı.
Kilis'te, ihtiyaç sahibi 100 Suriyeli aileye buzdolabı dağıtımı gerçekleştirdi. Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy yaptığı açıklamada, "Vakıf olarak Suriye sınırına yakın illerimizde Hatay, Şanlıurfa ve Kilis'te yaşayan toplam 2100 aileye yönelik yaz projemizi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında ailelere buzdolabı, vantilatör ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemizin amacı yaz ayında artan sıcaklıkta mülteci ailelerimize destek olabilmek. Bu kapsamda tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun" dedi.
Buzdolabı hediye edilen Ahmet El Cuma ise savaşın başladığı ilk günden bu yana Türk halkının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığına işaret ederek, verilen buzdolabı ile mutfak malzemesinin artık bozulmayacağını bildirdi.
İhtiyaç sahibi Suriyeli ailelere buzdolabı yardımı yapıldı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Hasan Aksoy, Suriye, Kilis, Yerel
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