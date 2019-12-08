Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde ve tüm dünyada Müslümanların savunulması konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İİT ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği programa, birçok ülkeden üst düzey temsilci katıldı.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, programın açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Conde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İİT çerçevesinde ve tüm dünyada Müslümanların savunulması konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İİT üyelerinin elindeki kazanımları muhafaza etmesinin önemli olduğunu belirten Conde, dünyanın önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu, Müslüman ülkelerin de bu dönüşüme ayak uydurması gerektiğine işaret etti.

Gine'nin son derece önemli reformlar başlattığına dikkati çeken Conde, amaçlarının yeni istihdam olanakları yaratmak ve halkların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu söyledi.

Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde 26 Kasım'da deprem yaşandığını hatırlatırken, başta Türkiye olmak üzere yardım gönderen ülkelerin bu desteğini unutmayacaklarını dile getirdi.

Söz konusu depremin Arnavutluk'un tarihi boyunca yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğuna vurgu yapan Rama, depremde 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 900'den fazla kişinin yaralandığını, binlerce kişinin evsiz kaldığını anlattı.

Ülkesinin ağır yaralarından kurtulması için gerçekten yardıma ihtiyacının bulunduğuna aktaran Rama, Türkiye'nin bir kere daha bilgelik göstererek kendisine ihtiyaç duyan kardeşlerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

"Karanlıkta bir arkadaşınızla yürümek, aydınlıkta yalnız başınıza yürümekten çok daha iyidir." diyen Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'ta 500 ev inşa edileceğinin sözünü verdiğini belirtti.

Rama, "Hem kendisinin (Erdoğan) hem Türk halkının bu cömertliğine teşekkür etmek için buradayım." dedi.

"Erdoğan'ı önderliği için kutluyorum"

Gine-Bissau Başbakanı Aristides Gomes, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu vurguladı.

Gomes, "Burada çok verimli bir ilham kaynağı buluyoruz. Çok heyecan verici başarı örneklerini görüyoruz, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gomes, "Erdoğan'ı önderliği için kutluyorum. Ortak çıkarlarımızın savunulmasında gösterdiği dirayet için kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Konferansın seçenekler arasındaki en iyi yerde düzenlendiğine vurgu yapan Gomes, şunları kaydetti:

"Bu konferans ancak Türkiye gibi canlı bir ülkede düzenlenebilirdi. Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Aynı zamanda her ufuktan gelen yatırımların en çok yöneldiği ülkelerden biridir. Sürekli ilerleyen, her gün kendini dönüştüren ve dev adımlarla geliştiren bir ülkedir Türkiye. Biz bunu buradaki kamu ve özel sektör iş birliğinin Türkiye'de başardıklarını görünce ancak hayranlık ve gıpta edebiliriz."

"Odağımızın değişmesi artık söz konusu"

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Ssenyomo, üye ülkelerin dört kıtada coğrafi olarak dağınık olduğunu ifade etti.

Ssenyomo, şunları aktardı:

"Topluca baktığımızda bütün dünyanın kara miktarının 6'da birini temsil ediyoruz, yaklaşık nüfusun da 4'te birini. Yabancı doğrudan yatırımlara baktığımızda, bunların akışına baktığımızda bizim üye ülkelerimize gelen yatırımlarda son yıllarda bir azalma var. Bu bir global trend aslında. Bizler üye ülkeler olarak daha fazla yatırım çekmek durumundayız. Büyük ölçekli ekonomilerimiz var, genç nüfusumuz, dinamik ve doğal kaynaklarımız var. Odağımızın değişmesi artık söz konusu. Bizim ülkelerimiz olarak potansiyelimizi bölgesel olarak da gerçekleştiriyor olmamız lazım."

İİT'deki üye ülkelerin iş dünyasının iş birliği yapmasının önemine dikkati çeken Ssenyomo, yatırım politikalarının doğrudan yatırımcıların kararını etkilediğinin altını çizdi.

Ssenyomo, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kendi aramızda kolaylaştırabilmemiz de önemli. O yüzden çeşitli, çok taraflı yatırım araçlarının uygulanmasına, ticaretin kolaylaştırılmasına ihtiyaç var, artı finansmanın da kolaylaştırılması gerekiyor. Böyle olursa ürünlerimiz ve hizmetlerimiz kendi içimizdeki piyasalarda serbest ve rahatça dolaşabilir."

"Toplantı son derece önemli"

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ayman Sejiny, toplantının son derece önemli olduğunu belirtti.

Kamu ve özel sektör yatırımının yeni istihdam yaratmak, ülkelerin ve vatandaşların yaşam düzeyini artırmak için önemli olduğunu kaydeden Sejiny, "Bu anlamda İİT önemli rol oynamaktadır. İİT ülkeleri fevkalade önemli yatırım merkezleri oluşturur. Burada etkili yatırım politikalara ve reformlara ihtiyaç var." dedi.

İslam Kalkınma Bankası bünyesinde 194 finans kurumunun bulunduğunu, bu kurumlarla Endonezya'dan Fas'a kadar bütün ülkelere hizmet verebilmenin mümkün olduğunu anlatan Sejiny, şunları kaydetti:

"Böylece yaygın şekilde yatırımlarımızı yapabiliriz. Burada 35-40 bin ürün satabiliriz. Böyle bir platformun kurulması çok önemlidir.

İİT fırsatları fevkalade geniş kapsamlıdır. Kaynaklarımız çoktur. Üye ülkelerin kapasitesinin üzerinde kapasiteye ihtiyaç var. Kalkınma için bütün kaynaklarını, özellikle özel sektör kaynaklarını bir araya getirmeliyiz. Yatırımları artırabilmek için potansiyelimiz var. Ülkelerimiz arasında ithalat ve ihracatı artırabiliriz. Özellikle sermayenin mobilizasyonunu sağlayarak bunu yapabiliriz. Sermaye piyasaları bu türlü yatırımları yapmak için önemli araçtır. Gelişmekte olan tüm programları destekliyoruz."