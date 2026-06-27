Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı

27.06.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin vurduğu Venezuela’da, güvenlik güçleri enkaz altında yaşam mücadelesi veren afetzedeleri kurtarmak yerine yıkıntılar arasındaki değerli eşyaları yağmaladı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 25 Haziran'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 1430'A YÜKSELDİ

İki büyük sarsıntı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a, yaralananların sayısının ise 3 bin 238'e yükseldiği açıklandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışırken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

SOKAKLARDA YAĞMA BAŞLADI

Depremin vurduğu kentlerde arama kurtarma paneli sürerken, altyapının çökmesi ve güvenlik zafiyeti nedeniyle sokaklarda kaos hakim olmaya başladı. Afetten en ağır darbelerden birini alan La Guaira bölgesinde, depremin hemen ardından organize yağma hareketleri baş gösterdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DE HIRSIZLIĞA BAŞLADI

Bölgede infial yaratan asıl olay ise kamu düzenini ve güvenliği sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin karıştığı hırsızlık skandalı oldu. 

Afet alanından gelen ve sosyal medyada hızla yayılarak dünya gündemine oturan görüntülerde, güvenlik güçlerinin enkaz altında kalan bir vatandaşı kurtarmak için çaba sarf etmek yerine, yıkıntılar arasındaki değerli eşyaları ve ziynet eşyalarını çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve dünya gündemine oturan görüntüler, afetin insani boyutunun yanı sıra ciddi bir güvenlik krizini de gözler önüne serdi.

Hırsızlık, Venezuela, Deprem, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin’i tanıma kararını askıya alacağız Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız
Senegal Irak’ı sahaya çıktığına pişman etti Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya’nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
21:51
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes’tan açıklama var
Kurtlu tavuk skandalında Popeyes'tan açıklama var
21:05
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
Tıp fakültesi öğrencisi yurt odasında ölü bulundu
20:35
Depremlerle sarsılan Venezuela’da tablo ağır Can kaybı bin 500’e dayandı
Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı
20:35
Silivri’de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 23:41:31. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela’da güvenlik güçleri depremzedeleri kurtarmak yerine yağmacılığa başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.