İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor - Son Dakika

İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor

11.10.2020 09:39
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor, System.String[]

ANTALYA'da usturayla sakal tıraşı yapıp, saç kesen berber kalfaları Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ustalık için gün sayıyor.

ANTALYA'da usturayla sakal tıraşı yapıp, saç kesen berber kalfaları Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ustalık için gün sayıyor.

Antalya'da berberlikte kendilerini kanıtlayan iki berber kalfası Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ellerinde ustura sakal tıraşı yapıp, makas ve tarakla da saçlara şekil veriyor. Berber olmak için 4 yıl önce çırak olarak iş hayatına girdiklerini ve ustalarından işi öğrendiklerini söyleyen kadın berberler, dakikalar içinde sakal tıraşı yapıyor. Usturayı profesyonelce kullanan ikili, kalfalıktan ustalığa geçerek belgelerini almayı ve gelecekte kendi berber salonlarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ustaları İçim Yazar ve Ahmet Aydın'ın tecrübeleriyle kendi öz becerilerini birleştirdiklerini anlatan Zeynep Adak, berberliğin çocukluk hayali olduğunu kaydetti. Babasıyla birlikte berbere gittiğini, o günlerde babasını tıraş olurken defalarca izlediğini anlatan Adak, "O günlerde berberliğe ilgim oldu. Hayalimi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ustam ne derse yaptım ve işimi öğrenmeye çalıştım. Şimdilerde erkek meslektaşlarımdan daha iyi ustura tutup sakal tıraşı yapabiliyorum" diye konuştu.Dilek Sipahi ise bu yola güzellik uzmanı olarak çıktığını, hemcinsleriyle anlaşamadığı için berberliğe yöneldiğini anlattı. Elinde güzellik uzmanlığına yönelik birçok sertifika olduğunu aktaran Sipahi, "Ben hemcinslerimle anlaşamıyorum. Aradığım mesleğin erkek berberliği olduğunu yerleri süpürmeye başladığımda anladım. Çünkü çıraklığım zamanında yerleri süpürüp, müşterilere çay servisi yapıyordum. Şimdi kalfayım, kendime ait ustura setim, makasım ve tarağım var. Kendi müşteri profilimi oluşturdum" dedi.İki kadın berberin ustaları İçim Yazar ile Ahmet Aydın da mesleki birikimlerini her ayrıntısıyla kalfalarıyla paylaştıklarını söyledi. İçim Yazar, "İş başvurusu için geldiklerinde çok şaşırmıştım. Yapıp yapamayacaklarını bilmiyordum. Fakat istekli olmaları ve çıraklık döneminde yılmadan mesleği öğrenmeye çalışmaları bugünlerin habercisiydi. Şimdi çok iyi iki kalfa oldular. Gelecekte ustalık belgelerini alarak berber salonu açmaları için önlerinde hiçbir engel yok" diye konuştu.Zeynep Adak'ın daimi müşterisi Uğur Seçkin de kadın berberlere güvendiğini, sürekli tıraş olduğunu söyledi.

İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor
İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor

Ahmet Aydın, Antalya, Kadın, İçim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki kadın berber, ustalık için gün sayıyor - Son Dakika

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