İki köy arasındaki ulaşım sorunu çözülüyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar ile Erenköy arasındaki zemini bozuk olan yolda stabilize yol çalışmalarına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında iki köy sakinlerinin köyler arasındaki ulaşım sorununun daha sağlıklı bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Köy sakinleri, yaptıkları açıklamada "Nihayet Çokçapınar-Erenköy arası stabilize yol çalışması yapılıyor. Yıllardır beklenen hizmet geldi, Çokçapınar civarındaki gurup köylerin Eskişehir ile bağlantısını sağlayan Çokçapınar-Erenköy arasındaki stabilize yolda çalışma başladı. İl Genel Meclisi üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge'nin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara göre yolun kumlama çalışması bitmek üzere. İl Genel Sekreterimiz Halis Nalbant'a, Yol Şube Müdürümüz Gökhan Yakşe'ye ve İl Genel Meclisi üyelerimiz Mesut Çetin ve Erdinç Gesge'ye teşekkür ederiz" dediler. - BİLECİK