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İki otomobil çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Bostankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan, Malatya istikametine seyreden Ö.R. (47) idaresindeki 34 UL 3623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K (57) yönetimindeki 34 BLN 401 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücü Ö.R. ile araçlarda bulunan M.Ö (69), E.R (43), B.R (21), K.R (5) ve H.G (61) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş Devlet Hastanesine ve Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili incele başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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