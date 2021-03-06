İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, kurulduktan sonra üst üste iki kez büyük kongresini gerçekleştirmeyen Engelsiz Türkiye Partisi ile ilk büyük kongresini süresinde yapmayan ve zorunlu organlarını oluşturmayan Büyük Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de kurulan, ilk büyük kongresini 2013'te yaptıktan sonra üst üste iki kez büyük kongresini gerçekleştirmeyen Engelsiz Türkiye Partisi'nin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca büyük kongrenin parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanması gerektiği, bu sürenin iki yıldan az, üç yıldan fazla olamayacağı belirtildi.

Engelsiz Türkiye Partisinin 2013'ten bu yana büyük kongresini gerçekleştirmediği ifade edilen iddianamede, Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesinin atfı nedeniyle derneklerin sona erme hallerini düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamamasının kendiliğinden sona erme hallerinden biri olduğu vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca 2016'da kurulan ancak büyük kongresini gerçekleştirmeyen ve zorunlu organlarını oluşturmayan Büyük Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, ilk büyük kongrenin partinin tüzel kişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplanması gerektiği, buna karşın Büyük Türkiye Partisinin büyük kongresini Siyasi Partiler Kanunu'na uygun yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi, Engelsiz Türkiye Partisi ile Büyük Türkiye Partisinin ilgili yasal düzenlemeler gereğince dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine, her iki partinin tüm mallarının Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi uyarınca Hazineye geçmesine karar verdi.

Siyasi parti mali denetimleri

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 5 siyasi partinin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Yüksek Mahkeme, Alternatif Değişim Partisi, AS Parti ve Toplumcu Kurtuluş Partisinin 2016, İşçi Demokrasi Partisinin 2016 ve 2017, Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisinin ise 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesaplarını inceledi.

Bu partilerin kesin hesaplarında gösterilen gelir ve giderler ile devreden nakit toplamının eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu sonucuna varıldı.