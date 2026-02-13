Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını sallayarak öldürdü - Son Dakika
Yaşam

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını sallayarak öldürdü

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını sallayarak öldürdü
13.02.2026 18:57
İngiltere'nin Manchester kentinde iki yaşındaki Omra Wali Jan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Vücudunda yanıklar, kırıklar ve ağır kafa travmaları bulunan küçük çocuğun ölümüyle ilgili davada annenin çocuğu ölene kadar salladığı belirlenirken cani kadın 9 yıl, istismara göz yuman baba ise 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan iki yaşındaki bebeğin ölümünün altından vahşet çıktı.

2 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Omra Wali Jan, geçtiğimiz Aralık ayında ailesi tarafından rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri Omra'yı kalbi durmuş halde bulurken, yapılan incelemelerde solunum yolunda herhangi bir tıkanıklık olmadığı görüldü. Küçük çocuk haftalarca yoğun bakımda tutulduktan sonra hayatını kaybetti.

İki yaşındaki kızını ölene kadar salladı

DEHŞET ANNENİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Daiy Mail'de yer alan habere göre, ailesi yediği bisküvinin Jan'ın boğazına takıldığını öne sürerken, anne ve babanın çelişkili ifadeleri polisi soruşturmayı derinleştirmeye yönlendirdi. Bu kapsamda annenin telefonunu incelemeye alan polis, çocuğun farklı zamanlarda aldığı yaralanmaları gösteren görüntüler buldu.

İki yaşındaki kızını ölene kadar salladı
Anne Morsal Mohammed Naim

ÖLÜM NEDENİ: ŞİDDETLİ SARSMA

Cansız bedeni üzerinde yapılan otopsi işlemlerinde de minik Jan'ın vücudunda yanıklar, morluklar, iyileşmekte olan kırıklar ve ağır kafa travmaları tespit edildi. Çocuğun ölüm nedeninin ise 'şiddetli sarsmaya' bağlı travmatik beyin hasarından kaynaklandığı belirlendi.

İki yaşındaki kızını ölene kadar salladı

ANNEYE 9 YIL, BABAYA 6 YIL HAPİS

Polis, olayın ağır çocuk istismarı kapsamında değerlendirildiğini açıklarken, mahkeme ebeveynlerin sorumluluğunu kesinleştirdi. Jan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın sonunda anne Morsal Mohammed Naim 'kızını sallayarak ölümüne neden olmaktan' 9 yıl, baba Firooz Wali Jan ise 'istismara göz yummak ve çocuğu korumamak' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını ölene kadar salladı
Baba Firooz Wali Jan

Son Dakika Yaşam Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını sallayarak öldürdü - Son Dakika

